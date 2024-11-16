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Лига наций
16 ноября 2024, 10:53 | Обновлено 16 ноября 2024, 10:54
545
0

Украинский тренер объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную

Андрей Демченко считает, что Ярмоленко уже слишком возрастной

16 ноября 2024, 10:53 | Обновлено 16 ноября 2024, 10:54
545
0
Украинский тренер объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский тренер Андрей Демченко объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал Андрея Ярмоленко в национальную сборную Украины на матчи против Грузии и Албании. Специалист считает, что возраст дает о себе знать.

«Говорим откровенно, не стесняясь, у Ярмоленко сейчас такая ситуация, что глаза бегут, а ножки уже не могут. Андрей очень долгое время оказал огромное влияние на сборную Украины, принес немало пользы нашей национальной команде, прославлял нашу страну. Однако всему приходит конец – это нормальная ситуация»

В ноябре национальная сборная Украины проведет два матча. Подопечные Сергея Реброва уже в субботу, 16 ноября, встретятся с Грузией, а 19 – сыграют против Албании.

Ранее сообщалось, что национальные команды Украины и Грузии определились с цветами форм, в которых сыграют друг с другом.

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Андрей Демченко Лига наций Андрей Ярмоленко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Грузия - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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