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Чемпионат мира
16 ноября 2024, 11:58 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:54
344
0

Конкурент Довбика по Роме выбыл на неопределенный срок

Эльдор Шомуродов получил повреждение в матче азиатской квалификации к ЧМ-2026

16 ноября 2024, 11:58 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:54
344
0
Конкурент Довбика по Роме выбыл на неопределенный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Конкурент Артема Довбика по римской «Роме», Эльдор Шомуродов, получил повреждение в составе сборной Узбекистана в матче азиатской квалификации к чемпионату мира-2026.

Игрок вышел с первых минут в поединке против сборной Катара. Однако уже на 21-минуте встречи нападающий был вынужден покинуть пределы поля. Без своего капитана национальная команда Узбекистана проиграла со счетом 2:3.

Врачи диагностировали у Эльдора травму приводящей мышцы левого бедра. Срок отсутствия игрока пока неизвестен, хотя следующий матч отбора спортсмен точно пропустит.

В этом сезоне Шомуродов провел 10 матчей за «Рому». На его счету один гол и один ассист.

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Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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