Конкурент Довбика по Роме выбыл на неопределенный срок
Эльдор Шомуродов получил повреждение в матче азиатской квалификации к ЧМ-2026
Конкурент Артема Довбика по римской «Роме», Эльдор Шомуродов, получил повреждение в составе сборной Узбекистана в матче азиатской квалификации к чемпионату мира-2026.
Игрок вышел с первых минут в поединке против сборной Катара. Однако уже на 21-минуте встречи нападающий был вынужден покинуть пределы поля. Без своего капитана национальная команда Узбекистана проиграла со счетом 2:3.
Врачи диагностировали у Эльдора травму приводящей мышцы левого бедра. Срок отсутствия игрока пока неизвестен, хотя следующий матч отбора спортсмен точно пропустит.
В этом сезоне Шомуродов провел 10 матчей за «Рому». На его счету один гол и один ассист.
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