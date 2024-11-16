Конкурент Довбика по Роме выбыл на неопределенный срок

Конкурент Артема Довбика по римской «Роме», Эльдор Шомуродов, получил повреждение в составе сборной Узбекистана в матче азиатской квалификации к чемпионату мира-2026.

Игрок вышел с первых минут в поединке против сборной Катара. Однако уже на 21-минуте встречи нападающий был вынужден покинуть пределы поля. Без своего капитана национальная команда Узбекистана проиграла со счетом 2:3.

Врачи диагностировали у Эльдора травму приводящей мышцы левого бедра. Срок отсутствия игрока пока неизвестен, хотя следующий матч отбора спортсмен точно пропустит.

В этом сезоне Шомуродов провел 10 матчей за «Рому». На его счету один гол и один ассист.