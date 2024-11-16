Фред принял участие в спарринге против Зенита. Он играл в УПЛ за Шахтер

15 ноября команда турецкой Суперлиги «Фенербахче», которую ныне тренирует известный португалец Жозе Моуриньо, провела на своем поле спарринг с российским «Зенитом».

Участие в матче, который завершился победой турецкой команды, принял бразильский экс-полузащитник «Шахтера» Фред. Он вышел в стартовом составе и провел на поле практически полный поединок, будучи замененным на 90+5-й минуте.

В Турции этот матч назвали «специальным», после его завершения президент «Фенербахче» Али Коч встречался с турецкими детьми, активно раздавал автографы и подарки.

fenerbahce.org

Напомним, Фред с 2013 по 2018 годы выступал в Украине за «Шахтер» и застал аннексию Крыма, а также начало российско-украинской войны на Донбассе, из-за которой «горняки» были вынуждены покинуть родной Донецк.

С лета 2023 года Фред выступает в Турции за «Фенербахче». В текущем сезоне 31-летний бразилец провел 14 официальных матчей, в которых отличился 4 голами и 3 ассистами.