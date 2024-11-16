Фред принял участие в спарринге против Зенита. Он играл в УПЛ за Шахтер
Накануне «Фенербахче» заполнил международную паузу поединком с командой из страны-агрессора
15 ноября команда турецкой Суперлиги «Фенербахче», которую ныне тренирует известный португалец Жозе Моуриньо, провела на своем поле спарринг с российским «Зенитом».
Участие в матче, который завершился победой турецкой команды, принял бразильский экс-полузащитник «Шахтера» Фред. Он вышел в стартовом составе и провел на поле практически полный поединок, будучи замененным на 90+5-й минуте.
В Турции этот матч назвали «специальным», после его завершения президент «Фенербахче» Али Коч встречался с турецкими детьми, активно раздавал автографы и подарки.
Напомним, Фред с 2013 по 2018 годы выступал в Украине за «Шахтер» и застал аннексию Крыма, а также начало российско-украинской войны на Донбассе, из-за которой «горняки» были вынуждены покинуть родной Донецк.
С лета 2023 года Фред выступает в Турции за «Фенербахче». В текущем сезоне 31-летний бразилец провел 14 официальных матчей, в которых отличился 4 голами и 3 ассистами.
Maç sonucu: Fenerbahçe 2-1 Zenit#FBvZNT pic.twitter.com/uVYyiul9cl— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 15, 2024
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