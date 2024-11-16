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  4. Суркис отреагировал на слухи о трансфере Шапаренко. Что сказал?
Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 11:32 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:05
1054
4

Суркис отреагировал на слухи о трансфере Шапаренко. Что сказал?

Игорь Михайлович ответил всего двумя словами

16 ноября 2024, 11:32 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:05
1054
4
Суркис отреагировал на слухи о трансфере Шапаренко. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис лаконично высказался по поводу слухов о возможном переходе Николая Шапаренко в чемпионат Турции. К нему проявляет интерес «Трабзонспор».

«Абсолютная ложь», – лаконично ответил Игорь Михайлович.

Сейчас Николай Шапаренко находится в расположении национальной сборной Украины, которая готовится к заключительным матчам группового этапа Лиги наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет торговаться за Николая Шапаренко.

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Игорь Суркис Николай Шапаренко Трабзонспор Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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MIRRA
Ігоре, включи факс !!!
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+1
Gargantua81
неужели Телеграм соврал?  отказываюсь в это верить
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0
_Quantum19_
Коли він так підкреслив, що це "брехня", робимо висновок, що ці чутки все ж мають певні підстави.)
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-10
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