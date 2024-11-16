Суркис отреагировал на слухи о трансфере Шапаренко. Что сказал?
Игорь Михайлович ответил всего двумя словами
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис лаконично высказался по поводу слухов о возможном переходе Николая Шапаренко в чемпионат Турции. К нему проявляет интерес «Трабзонспор».
«Абсолютная ложь», – лаконично ответил Игорь Михайлович.
Сейчас Николай Шапаренко находится в расположении национальной сборной Украины, которая готовится к заключительным матчам группового этапа Лиги наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет торговаться за Николая Шапаренко.
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