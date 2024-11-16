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  4. Есть ли фаворит? Букмекерские конторы оценили шансы Украины одолеть Грузию
Лига наций
16 ноября 2024, 10:18 |
597
2

Есть ли фаворит? Букмекерские конторы оценили шансы Украины одолеть Грузию

Матч 5-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву

16 ноября 2024, 10:18 |
597
2
Есть ли фаворит? Букмекерские конторы оценили шансы Украины одолеть Грузию
УАФ

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Букмекерские конторы выставили актуальные коэффициенты на противостояние. Котировки на победу Грузию составляют 2.72.

Шансы Украины примерно такие же – 2.74. Ничья расценивается в 3.25. На то, что обе команды забьют, выставлен коэффициент 1.88.

Котировки букмекеров на матч Грузия – Украина:

  • Победа Грузии – 2.72
  • Ничья – 3.25
  • Победа Украины – 2.74
  • Обе забьют – 1.88

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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XortZP
Уберите физрука и шансы появятся. 2.94 на победу с Грузинами, это пзд
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-1
Saar
Догрались:грузини-фаворити
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-1
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