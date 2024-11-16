Есть ли фаворит? Букмекерские конторы оценили шансы Украины одолеть Грузию

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Букмекерские конторы выставили актуальные коэффициенты на противостояние. Котировки на победу Грузию составляют 2.72.

Шансы Украины примерно такие же – 2.74. Ничья расценивается в 3.25. На то, что обе команды забьют, выставлен коэффициент 1.88.

Котировки букмекеров на матч Грузия – Украина: