Есть ли фаворит? Букмекерские конторы оценили шансы Украины одолеть Грузию
Матч 5-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву
16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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Букмекерские конторы выставили актуальные коэффициенты на противостояние. Котировки на победу Грузию составляют 2.72.
Шансы Украины примерно такие же – 2.74. Ничья расценивается в 3.25. На то, что обе команды забьют, выставлен коэффициент 1.88.
Котировки букмекеров на матч Грузия – Украина:
- Победа Грузии – 2.72
- Ничья – 3.25
- Победа Украины – 2.74
- Обе забьют – 1.88
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