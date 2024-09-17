Украина. Премьер лига17 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 04:54
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Лидер защиты Кривбасса выбыл из строя на неопределенное время
Травму получил 22-летний камерунский защитник Иван Дибанго
17 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 04:54
193
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Защитник Кривбасса Иван Дибанго получил травму и выбыл из игры на неопределенное время.
В поединке против «Левого Берега» защитник Иван Дибанго получил травму после жесткого столкновения с соперником.
Обследование показало, что 22-летний камерунец имеет повреждение связок ключично-акромиального соединения.
Вскоре футболиста ожидает хирургическое вмешательство. В текущем сезоне он сыграл 5 матчей УПЛ.
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