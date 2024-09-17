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Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 04:54
193
0

Лидер защиты Кривбасса выбыл из строя на неопределенное время

Травму получил 22-летний камерунский защитник Иван Дибанго

17 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 04:54
193
0
Лидер защиты Кривбасса выбыл из строя на неопределенное время
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Защитник Кривбасса Иван Дибанго получил травму и выбыл из игры на неопределенное время.

В поединке против «Левого Берега» защитник Иван Дибанго получил травму после жесткого столкновения с соперником.

Обследование показало, что 22-летний камерунец имеет повреждение связок ключично-акромиального соединения.

Вскоре футболиста ожидает хирургическое вмешательство. В текущем сезоне он сыграл 5 матчей УПЛ.

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу операция
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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