Лидер защиты Кривбасса выбыл из строя на неопределенное время

Защитник Кривбасса Иван Дибанго получил травму и выбыл из игры на неопределенное время.

В поединке против «Левого Берега» защитник Иван Дибанго получил травму после жесткого столкновения с соперником.

Обследование показало, что 22-летний камерунец имеет повреждение связок ключично-акромиального соединения.

Вскоре футболиста ожидает хирургическое вмешательство. В текущем сезоне он сыграл 5 матчей УПЛ.