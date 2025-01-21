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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 18:49 | Обновлено 21 января 2025, 19:07
155
0

Александр БАБИЧ: «Сказали, что Черноморец уже может подписывать игроков»

Тренер рассказал о сборе и трансферной ситуации

21 января 2025, 18:49 | Обновлено 21 января 2025, 19:07
155
0
Александр БАБИЧ: «Сказали, что Черноморец уже может подписывать игроков»
ФК Черноморец

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич подвел итоги первого, домашнего этапа подготовки к весенней части сезона-2024/25 и рассказал о кадровой ситуации и трансферном бане.

– Мы отработали по плану. Возможно, одна-две тренировки в конце домашнего этапа подготовки у нас из-за погодных условий была не такой, как хотелось бы. Газон в результате мороза был слишком твердым, поэтому приходилось корректировать работу. Во всем остальном все было хорошо: хорошо поработали по игровым сериям, да и беговую работу футболисты выполнили, набегав, начиная с января и до выходных, предшествовавших выезду за границу, 88-90 километров. В конце первого этапа сыграли двусторонний матч, к которому привлекли молодежь. В нем не участвовал ряд игроков, у которых были травмы разного характера. Поэтому мы их решили поберечь, дав по их восстановлению паузу. Те футболисты, кто вышел на поле в двусторонке, сыграли нормально. В матчах на промерзшем газоне на первый план выходит не счет, а безопасность игроков: чтобы никто хоть не упал и не «сломался».

– Подписание новичка Магомеда Кратова из киевского «Локомотива» и аренда трех футболистов из житомирского «Полесья» свидетельствуют о том, что вопрос трансферного бана уже решен?

– Он решается. Этот вопрос пока не закрыт, однако нам сказали, что мы можем спокойно работать над трансферами и приглашать новых футболистов. Кроме названых игроков, компанию им должен составить еще один – левый защитник Сергей Корнийчук из того же «Полесья». Планируем его также подписать, взяв в аренду, как Мустафаева и Панчишина.

– На какой период рассчитана аренда?

– На полгода, до конца чемпионата. А вот дальше по каждому из них будем думать.

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Черноморец Одесса Александр Бабич Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ инсайд Сергей Корнийчук
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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