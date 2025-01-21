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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 16:07 | Обновлено 21 января 2025, 17:09
1237
8

Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко

«Трабзонспор» проявляет серьезную активность на трансферном рынке

21 января 2025, 16:07 | Обновлено 21 января 2025, 17:09
1237
8
Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Турецкий клуб «Трабзонспор» возобновил интерес к украинскому хавбеку «Динамо» Николаю Шапаренко, информирует турецкий журналист Сердар.

26-летний Шапаренко в текущем сезоне сыграл 10 матчей УПЛ и забил 3 гола, а также провел 11 поединков в еврокубках, в которых отличился 1 забитым мячом.

В ноябре 2024 года сообщалось, что скаут «Трабзонспора» просматривал игру Николая Шапаренко, но затем интерес утих.

«Трабзонспор» проявляет серьезную активность на украинском трансферном рынке, интересуясь также Александром Зубковым, Даниилом Сиканом, Денисом Поповым.

20 января первый гол за «Трабзонспор» забил украинский защитник Арсений Батагов.

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трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Динамо Киев Николай Шапаренко
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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Юрий Щербань
Трабзон вирішив багато українців зібрати буде українська команда 
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+1
Перець
та пох на тих турок є кращі чемпіонати
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+1
😼
Судака забирайте
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Дыряво с пердя🤣
3 млн и шляпарен очка ваш
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-1
AK.228
Еще 6 и забирайте , что б Арсению и Даниилу было не скучно )
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-4
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