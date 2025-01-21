Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
«Трабзонспор» проявляет серьезную активность на трансферном рынке
Турецкий клуб «Трабзонспор» возобновил интерес к украинскому хавбеку «Динамо» Николаю Шапаренко, информирует турецкий журналист Сердар.
26-летний Шапаренко в текущем сезоне сыграл 10 матчей УПЛ и забил 3 гола, а также провел 11 поединков в еврокубках, в которых отличился 1 забитым мячом.
В ноябре 2024 года сообщалось, что скаут «Трабзонспора» просматривал игру Николая Шапаренко, но затем интерес утих.
«Трабзонспор» проявляет серьезную активность на украинском трансферном рынке, интересуясь также Александром Зубковым, Даниилом Сиканом, Денисом Поповым.
20 января первый гол за «Трабзонспор» забил украинский защитник Арсений Батагов.
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