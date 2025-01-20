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Турция
20 января 2025, 19:32 | Обновлено 20 января 2025, 19:42
770
1

ВИДЕО. Арсений Батагов забил первый гол за Трабзонспор

Украинец открыл счет в матче против «Сивасспора»

20 января 2025, 19:32 | Обновлено 20 января 2025, 19:42
770
1
ВИДЕО. Арсений Батагов забил первый гол за Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января в 20-м туре турецкой Суперлиги встречаются «Трабзонспор» и «Сивасспор».

На 6-й минуте украинский защитник «Трабзонспора» Артем Батагов открыл счет в матче. Озан Туфан в штрафной площадке переадресовал передачу на Артема, который отправил мяч в ворота ударом головой.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Для Батагова это первый гол в футболке «Трабзонспора». Украинский защитник провел за турецкую команду уже 5 матчей.

В середине первого тайма команда, за которую выступает украинец, побеждает со счетом 2:0.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Сивасспор Арсений Батагов
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Alehandro
Писаки вже на стільки не паряться, що під новиною про гол Батагова у
матчі Трабзонспор - Сівасспор постять фотку Карло Хольсе з
Самсунспора)))
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