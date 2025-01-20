ВИДЕО. Арсений Батагов забил первый гол за Трабзонспор

20 января в 20-м туре турецкой Суперлиги встречаются «Трабзонспор» и «Сивасспор».

На 6-й минуте украинский защитник «Трабзонспора» Артем Батагов открыл счет в матче. Озан Туфан в штрафной площадке переадресовал передачу на Артема, который отправил мяч в ворота ударом головой.

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Для Батагова это первый гол в футболке «Трабзонспора». Украинский защитник провел за турецкую команду уже 5 матчей.

В середине первого тайма команда, за которую выступает украинец, побеждает со счетом 2:0.