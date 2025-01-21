ФОТО. Вышел ли мяч перед голом Ваната? Опубликован кадр ключевого момента

21 січня о 17:30 київське «Динамо» на виїзді проводить матч 7-го туру Ліги Європи проти турецького «Галатасараю».

Команди зустрічаються на стадіоні Rams Park у Стамбулі.

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Форвард Владислав Ванат відіграв для Динамо один м'яч наприкінці першого тайму. Київська команда пішла на перерву за рахунку 1:2.

В атаці Динамо здавалося, що м'яч пішов за межі поля, але судді за допомогою VAR зафіксували взяття воріт.

ФОТО. Вышел ли мяч перед голом Ваната?