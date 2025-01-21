ВИДЕО. Ванат отыграл для Динамо один мяч в конце первого тайма

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

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Форвард Владислав Ванат отыграл для Динамо один мяч в конце первого тайма. Киевская команда ушла на перерыв при счете 1:2.

В атаке Динамо, казалось, что мяч ушел за пределы поля, но судьи с помощью VAR зафиксировали взятие ворот.

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 45 мин