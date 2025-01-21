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Лига Европы
21 января 2025, 18:23 | Обновлено 21 января 2025, 18:33
1062
0

ВИДЕО. Ванат отыграл для Динамо один мяч в конце первого тайма

Киевская команда в матче с Галатасараем ушла на перерыв при счете 1:2

21 января 2025, 18:23 | Обновлено 21 января 2025, 18:33
1062
0
ВИДЕО. Ванат отыграл для Динамо один мяч в конце первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Форвард Владислав Ванат отыграл для Динамо один мяч в конце первого тайма. Киевская команда ушла на перерыв при счете 1:2.

В атаке Динамо, казалось, что мяч ушел за пределы поля, но судьи с помощью VAR зафиксировали взятие ворот.

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 45 мин

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Галатасарай – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Галатасарай Динамо Киев Лига Европы видео голов и обзор Галатасарай - Динамо Владислав Ванат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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