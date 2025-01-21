Лига Европы21 января 2025, 18:23 | Обновлено 21 января 2025, 18:33
1062
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ВИДЕО. Ванат отыграл для Динамо один мяч в конце первого тайма
Киевская команда в матче с Галатасараем ушла на перерыв при счете 1:2
21 января 2025, 18:23 | Обновлено 21 января 2025, 18:33
1062
0
21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».
Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Форвард Владислав Ванат отыграл для Динамо один мяч в конце первого тайма. Киевская команда ушла на перерыв при счете 1:2.
В атаке Динамо, казалось, что мяч ушел за пределы поля, но судьи с помощью VAR зафиксировали взятие ворот.
ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 45 мин
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