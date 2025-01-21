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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 20:11 | Обновлено 21 января 2025, 20:27
608
0

Верес выкупит контракт лидера и ведет переговоры о продаже двух игроков

Габовда рассказал о трансферной ситуации

21 января 2025, 20:11 | Обновлено 21 января 2025, 20:27
608
0
Верес выкупит контракт лидера и ведет переговоры о продаже двух игроков
ФК Верес. Луан

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда в эфире Champion Radio подтвердил, что клуб близок к выкупу бразильского атакующего хавбека Луана, а также готов к продаже Яго Сикейры и Марко Мрвальевича.

– Все в процессе, документы готовятся, мы на связи с «Клубом Америка». Это не процесс одного дня, но мы на контакте и все решаем для того, чтобы приобрести Луана.

– Какую сумму «Верес» должен заплатить за Луана?
– Пусть это останется конфиденциальным, а как трансфер состоится, то все обо всем узнают.

– Другой вопрос относительно Яго Сикейры, вы сказали, что это футболист, по которому есть конкретное предложение. Какие сейчас дела в отношении предполагаемого трансфера Сикейры?
– По Сикейре было одно из первых конкретное предложение, но сейчас уже поступили предложения не только по нему. Могу вам сказать, что по Марко Мрвальевичу мы сейчас общаемся с одним из польских клубов, поэтому каждый час ежедневно меняется ситуация.

– То есть, вы находитесь в переговорах об этих футболистах, правильно?
– Да, конечно, мы находимся в процессе переговоров. Это процесс не один день, поэтому мы в стадии общения, обсуждения.

– И «Верес» готов был бы отпустить Мрвальевича?
– Знаете, мы работаем для этого. Наша идеология состоит в том, чтобы «Верес» смог работать на себя, на свою прибыль. По каждому игроку должны принимать решения, общаться и смотреть, кого сможем отпустить, а кого – нет. Чтобы это было рационально и мы не попали в такую ​​ситуацию, что всех продадим, и не будет с кем выступать во втором круге.

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Верес Ровно Юрий Габовда Яго Сикейра Аугусто Марко Мрвальевич Луан Кампос трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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