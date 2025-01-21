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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 17:31 | Обновлено 21 января 2025, 17:32
185
0

«Не катастрофически». Кучер рассказал, как уход Сикана повлияет на Шахтер

Даниил Сикан продолжит карьеру в Турции

21 января 2025, 17:31 | Обновлено 21 января 2025, 17:32
185
0
«Не катастрофически». Кучер рассказал, как уход Сикана повлияет на Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер отреагировал на уход Даниила Сикана из расположения «горняков». Форвард продолжит карьеру в Турции.

– Одним центральным нападающим в Шахтере, если верить инсайдерам, на днях должно стать меньше. Даниил Сикан, будто, находится в шаге от перехода в турецкий Трабзонспор.

– Опять же, не думаю, что это будет катастрофическая потеря. Остается тот же Траоре, чистого форварда могут сыграть также Эгиналду, Невертон. Шахтер – не та команда, которая зависит от одного игрока.

– А как насчет потенциальных перспектив развития Сикана? Все же Турция – не Англия, Испания или Италия. Да и Трабзонспор – клуб достаточно посредственный даже по турецким меркам. Не уровня Галатасарая, Фенербахче или Бешикташа. Говорят, что Даниил будет иметь в Трабзоне лучший с финансовой стороны контракт, чем в Шахтере, но разве о таком клубе он мечтал?

– В этом сезоне Трабзонспор действительно посредственно играет на уровне Суперлиги, но обычно сражается за призовые места, за еврокубковые позиции. Это солидный клуб. И давайте сравним уровень Суперлиги и УПЛ на сегодня, какой чемпионат сильнее? Конечно, турецкий! Так что для Сикана, если он перейдет туда, это не будет шагом назад, а наоборот вперед, – сказал Кучер.

Ранее трансфер Даниила Сикана в Трабзонспор подтвердил украинский защитник Арсений Батагов.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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