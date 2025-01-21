Ключевая статистика матча ЛЕ 2024/25: Галатасарай – Динамо Киев
«Динамовцы» вырвали ничью в конце матча (3:3)
21 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Rams Park» состоялась встреча между командами «Галатасарай» и «Динамо Киев». Поединок завершился ничьей со счетом 3:3. Забитыми мячами отметились Давинсон Санчес, Бардакджи, Осимхен, Ванат и Ярмоленко (дубль).
Статистика
Галатасарай – Динамо Киев
- Владение мячом: 48% – 52%
- Ожидаемые голы (xG): 3.21 – 0.98
- Большие шансы: 7 – 3
- Удары по воротам: 24 – 6
- Удары в створ ворот: 8 – 3
- Сейвы: 1 – 4
- Угловые: 8 – 3
- Фолы: 6 – 7
- Передачи: 397 – 449
- Точные передачи: 337 – 369
- Отборы мяча: 26 – 16
- Штрафные удары: 6 – 6
- Желтые карточки: 4 – 5
В этом розыгрыше Лиги Европы «Галатасарай» занимает пятое место в турнирной таблице с 13 очками (3 победы, 4 ничьи, 0 поражений). «Динамовцы» располагаются на последнем 36-м месте, имея в своем активе 1 очко (0 побед, 1 ничья, 6 поражений).
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