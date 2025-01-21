Ключевая статистика матча ЛЕ 2024/25: Галатасарай – Динамо Киев

21 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Rams Park» состоялась встреча между командами «Галатасарай» и «Динамо Киев». Поединок завершился ничьей со счетом 3:3. Забитыми мячами отметились Давинсон Санчес, Бардакджи, Осимхен, Ванат и Ярмоленко (дубль).

Статистика

Галатасарай – Динамо Киев

Владение мячом: 48% – 52%

Ожидаемые голы (xG): 3.21 – 0.98

Большие шансы: 7 – 3

Удары по воротам: 24 – 6

Удары в створ ворот: 8 – 3

Сейвы: 1 – 4

Угловые: 8 – 3

Фолы: 6 – 7

Передачи: 397 – 449

Точные передачи: 337 – 369

Отборы мяча: 26 – 16

Штрафные удары: 6 – 6

Желтые карточки: 4 – 5

В этом розыгрыше Лиги Европы «Галатасарай» занимает пятое место в турнирной таблице с 13 очками (3 победы, 4 ничьи, 0 поражений). «Динамовцы» располагаются на последнем 36-м месте, имея в своем активе 1 очко (0 побед, 1 ничья, 6 поражений).