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Лига Европы
21 января 2025, 20:25 | Обновлено 21 января 2025, 20:27
354
0

Ключевая статистика матча ЛЕ 2024/25: Галатасарай – Динамо Киев

«Динамовцы» вырвали ничью в конце матча (3:3)

21 января 2025, 20:25 | Обновлено 21 января 2025, 20:27
354
0
Ключевая статистика матча ЛЕ 2024/25: Галатасарай – Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Rams Park» состоялась встреча между командами «Галатасарай» и «Динамо Киев». Поединок завершился ничьей со счетом 3:3. Забитыми мячами отметились Давинсон Санчес, Бардакджи, Осимхен, Ванат и Ярмоленко (дубль).

Статистика

Галатасарай – Динамо Киев

  • Владение мячом: 48% – 52%
  • Ожидаемые голы (xG): 3.21 – 0.98
  • Большие шансы: 7 – 3
  • Удары по воротам: 24 – 6
  • Удары в створ ворот: 8 – 3
  • Сейвы: 1 – 4
  • Угловые: 8 – 3
  • Фолы: 6 – 7
  • Передачи: 397 – 449
  • Точные передачи: 337 – 369
  • Отборы мяча: 26 – 16
  • Штрафные удары: 6 – 6
  • Желтые карточки: 4 – 5

В этом розыгрыше Лиги Европы «Галатасарай» занимает пятое место в турнирной таблице с 13 очками (3 победы, 4 ничьи, 0 поражений). «Динамовцы» располагаются на последнем 36-м месте, имея в своем активе 1 очко (0 побед, 1 ничья, 6 поражений).

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Динамо Киев Галатасарай Лига Европы Галатасарай - Динамо статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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