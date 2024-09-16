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  4. НАЧО: «Я заранее знал, что покину Реал»
Испания
16 сентября 2024, 22:18 |
51
0

НАЧО: «Я заранее знал, что покину Реал»

Экс-игрок королевского клуба – о своем переезде из Мадрида

16 сентября 2024, 22:18 |
51
0
НАЧО: «Я заранее знал, что покину Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо Фернандес

Экс-защитник «Реала», играющий сейчас за «Аль-Кадисию», Начо Фернандес прокомментировал свой уход из королевского клуба:

«Я заранее знал, что покину Реал, клуб знал это, мои товарищи по команде тоже. Прошел всего месяц, как я здесь, но я все еще чувствую, что мое решение покинуть Реал было идеальным.

Это очень счастливый момент в моей жизни.

Мог ли я продержаться еще год в Мадриде, как многие мне говорят? Ну, возможно, но лучше всего, что со мной случалось за мою карьеру – завершить время в клубе моей жизни таким образом».

Наче перешел в «Аль-Кадисию» летом 2024 года, в качестве свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего защитника в 3 миллиона евро.

За королевский клуб испанец выступает с 1 сентября 2012 года. За сливочных Начо провел 364 матча, в которых забил 16 голевых и отдал 10 голевых передач.

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Начо Фернандес Реал Мадрид Аль-Кадисия
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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