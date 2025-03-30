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30 марта 2025, 07:54 |
41
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 марта 2025, 07:54 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Барселона – Жирона

Ggbet 1.26 – 7.22 – 11.60

18:30 Борнмут – Манчестер Сити

Ggbet 3.08 – 3.82 – 2.28

21:45 Наполи – Милан

Ggbet 2.04 – 3.63 – 4.00

ТЕННИС

22:00 Якуб Меншик – Новак Джокович

Ggbet 4.19 – 1.26

КИБЕРСПОРТ

17:30 Team Vitality – MOUZ

Ggbet 1.18 – 5.15

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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