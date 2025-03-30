СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта

В воскресенье, 30 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Барселона – Жирона

1.26 – 7.22 – 11.60

18:30 Борнмут – Манчестер Сити

3.08 – 3.82 – 2.28

21:45 Наполи – Милан

2.04 – 3.63 – 4.00

ТЕННИС

22:00 Якуб Меншик – Новак Джокович

4.19 – 1.26

КИБЕРСПОРТ

17:30 Team Vitality – MOUZ

1.18 – 5.15