Другие новости30 марта 2025, 07:54 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
30 марта 2025, 07:54 |
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В воскресенье, 30 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:15 Барселона – Жирона
18:30 Борнмут – Манчестер Сити
21:45 Наполи – Милан
ТЕННИС
22:00 Якуб Меншик – Новак Джокович
КИБЕРСПОРТ
17:30 Team Vitality – MOUZ
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