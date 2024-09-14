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  4. Шахтер – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 19:18 |
1445
0

Шахтер – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты 6-го тура УПЛ

14 сентября 2024, 19:18 |
1445
0
Шахтер – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В субботу, 14 сентября, проходит матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Карпаты».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.

УПЛ. 6-й тур. 14 сентября (обновляется)

Шахтер – Карпаты – 4:1

Голы: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, Сикан, 42 – Пидлепенец, 25.

ГОЛ! 1:0, Зубков, 21 мин.

ГОЛ! 1:1, Пидлепенец, 25 мин. ГОЛ! 2:1, Бондаренко, 29 мин.

ГОЛ! 3:1, Бондаренко, 39 мин.

ГОЛ! 4:1, Сикан, 42 мин.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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