ФОТО. Невеста Роналду отказалась от приглашения на награждение. Причина

Невеста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, отказалась приходить на «Joy Awards-2025», который состоялся вчера в Эр-Рияде.

Всё дело в том, что Джорджине не понравились условия дресс-кода: «женщины должны одеть платья высокой моды», – было сказано в сообщении, которое пришло модели.

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«По сообщениям из Саудовской Аравии, Джорджине специально прислали напоминание о дресс-коде после того, как ее противоречивый прозрачный наряд на фестивале Красного моря в прошлом месяце вызвал большой ажиотаж», – пишет издание «Game, set and match».

Финальным решением стал отказ Джорджины участвовать в гала-вечере, на котором присутствовали такие звезды как Мэттью Макконахи, Кристина Агилера и Энтони Хопкинс.