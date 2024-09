Тренер Синнера высказался об успехах итальянца на фоне допинг-скандала

Даррен Кэхилл, тренер Янника Синнера, высказался о победе итальянца на US Open на фоне скандала с положительными допинг-пробами спортсмена.

«Я не главный тренер в этой команде – главный тренер Симоне Ваньоцци, – но я самый опытный. Поэтому последние три-четыре недели или последние четыре месяца многое из того, что происходило в команде, легло на мои плечи.

Мне приходилось следить за тем, чтобы Янник не отвлекался на то, чего мы пытались достичь, постоянно повторять ему, что он не сделал ничего плохого, и что бы ни случилось, держи голову высоко, потому что ты не сделал абсолютно ничего плохого. Говорил, что давайте просто профессионально займемся нашим теннисом в этот период, и когда мы пройдем через него, мы сможем двигаться дальше. Мы прошли через это, и это было не без стресса.

Моя работа заключалась в том, чтобы помочь ему повзрослеть и стать тем человеком, которого все хотят видеть, то есть тем, на кого молодые ребята могут равняться, следующим поколением, тем, кем все восхищаются.

Еще до финала я говорил с ним о том, что за последние три-четыре недели он вел себя так, что демонстрировал честность. Он проявил стойкость, и у него есть все, чем можно гордиться, так что ему следует выйти и насладиться этим, потому что он абсолютно заслужил быть там.

Это вроде как моя роль. Думаю, эмоции, которые вы увидели в конце матча, были связаны с тем, что это были долгие три или четыре месяца», – сказал Кэхилл.

There are no words to describe how much I admire this man.



He was never just a coach but much much more.



Grazie @darren_cahill ❤️🦊 pic.twitter.com/lyscyCZRG9