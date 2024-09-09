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  4. «Нужно стряхнуть». Известный тренер выразил мнение о будущем Реброва
Лига наций
09 сентября 2024, 13:40 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:41
1617
3

«Нужно стряхнуть». Известный тренер выразил мнение о будущем Реброва

Олег Федорчук считает, что главный тренер сборной Украины обязан сделать выводы

09 сентября 2024, 13:40 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:41
1617
3
«Нужно стряхнуть». Известный тренер выразил мнение о будущем Реброва
УАФ. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о будущем главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва после поражения от Албании (1:2) в матче 1-го тура Лиги наций:

«Сделает ли Ребров выводы? Если тренер не делает выводов, то выводы должен делать тот, кто назначал его на работу. Пусть это будет предупреждением. Тренеров тоже нужно иногда встряхнуть».

Ранее свое мнение относительно целесообразности увольнения главного тренера «сине-желтых» Сергея Ребров высказался бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу отставка Лига наций Украина - Албания Олег Федорчук
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 3
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Тим Сергей
Надо было после Евро просто сменить ТШ в СБУ вот и все, очевидно было что это и был макс результат их, ждать не чего более. Зря только время будем терять с этим.
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+1
MaximusOne
Ну може зробить висновки і почне викликати нових гравців на наступний виклик, Квасницю, Бондаренка, Волошина, Батагова, Хланя, Кухаревича...
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-4
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