«Нужно стряхнуть». Известный тренер выразил мнение о будущем Реброва

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о будущем главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва после поражения от Албании (1:2) в матче 1-го тура Лиги наций:

«Сделает ли Ребров выводы? Если тренер не делает выводов, то выводы должен делать тот, кто назначал его на работу. Пусть это будет предупреждением. Тренеров тоже нужно иногда встряхнуть».

Ранее свое мнение относительно целесообразности увольнения главного тренера «сине-желтых» Сергея Ребров высказался бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко.