Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
Англия
19 января 2025, 23:40 |
261
0

«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном

Ноттингем Форест победил Саутгемптон со счетом 3:2 в матче 22-го тура АПЛ

19 января 2025, 23:40 |
261
0
«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Саутгемптоном», который завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Первый тайм прошел под полным контролем «Ноттингема», который забил три гола в ворота «святых». Во второй половине «Саутгемптон» забил дважды, Беднарек на 60-й минуте, Онуачу в добавленное время на 90+1-й. Несмотря на 12 минут добавленного времени, сравнять счет не удалось.

Фанаты «Ноттингем Форест» очень переживают из-за второго тайма, так как команда почти не потеряла победу.

Matt SB: «Несмотря на все усилия судей».

BenHarries: «Фух. 3 очка, с трудом заработанные после плохого второго тайма, с плохим судейством от постоянно ужасного Энтони Тейлора. Нужно сохранить здоровье этих игроков, чтобы попасть в топ-5. Вперед, к матчу против «Борнмута».

NottinghamshireLies: «Как вы сделали так, что победа ощущается как поражение? Двигаемся вперед и вверх!».

Brent Epling: «Три очка – это три очка, но второй тайм был ужасен. К тому же, тот офсайд был одним из худших, что я видел».

Arran: «Мы знали, что будет трудно против 12 (судья)».

Silverdale: «Страшный второй тайм, но все равно отличная победа. Огромное спасибо нашим корпоративным партнерам, которые продолжают делать возможным это невероятное путешествие».

Frazer: «Сегодня пришлось проявить характер, и есть о чем поразмышлять после второго тайма».

По теме:
Фоден забил свой 100-й гол за клуб и сборную
Впервые с 2012 года Эвертон выиграл домашний матч АПЛ против Тоттенхэма
Легендарный Виейра назвал самых сложных соперников в его карьере
Ноттингем Форест Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу реакция болельщиков Каллум Хадсон-Одои Крис Вуд Ян Беднарек Пол Онуачу
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Бокс | 19 января 2025, 07:41 24
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?

Легендарный боксер вспомнил удар в поединке Усик – Дюбуа

ВИДЕО. Джокович обиделся на журналиста и со скандалом покинул корт на AО-25
Теннис | 19 января 2025, 15:46 16
ВИДЕО. Джокович обиделся на журналиста и со скандалом покинул корт на AО-25
ВИДЕО. Джокович обиделся на журналиста и со скандалом покинул корт на AО-25

Новак не стал давать флеш-интервью телеканалу Channel 9 из-за высказываний Тони Джонса

Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Футбол | 19.01.2025, 21:34
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Предложение сделано. Неймар близок к смене клуба уже этой зимой
Футбол | 19.01.2025, 23:08
Предложение сделано. Неймар близок к смене клуба уже этой зимой
Предложение сделано. Неймар близок к смене клуба уже этой зимой
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Хоккей | 19.01.2025, 19:58
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
18.01.2025, 19:59 2
Футбол
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
18.01.2025, 02:19
Бокс
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
19.01.2025, 07:15 2
Футбол
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 2
Футбол
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем