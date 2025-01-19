«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном

19 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Саутгемптоном», который завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Первый тайм прошел под полным контролем «Ноттингема», который забил три гола в ворота «святых». Во второй половине «Саутгемптон» забил дважды, Беднарек на 60-й минуте, Онуачу в добавленное время на 90+1-й. Несмотря на 12 минут добавленного времени, сравнять счет не удалось.

Фанаты «Ноттингем Форест» очень переживают из-за второго тайма, так как команда почти не потеряла победу.

Matt SB: «Несмотря на все усилия судей».

BenHarries: «Фух. 3 очка, с трудом заработанные после плохого второго тайма, с плохим судейством от постоянно ужасного Энтони Тейлора. Нужно сохранить здоровье этих игроков, чтобы попасть в топ-5. Вперед, к матчу против «Борнмута».

NottinghamshireLies: «Как вы сделали так, что победа ощущается как поражение? Двигаемся вперед и вверх!».

Brent Epling: «Три очка – это три очка, но второй тайм был ужасен. К тому же, тот офсайд был одним из худших, что я видел».

Arran: «Мы знали, что будет трудно против 12 (судья)».

Silverdale: «Страшный второй тайм, но все равно отличная победа. Огромное спасибо нашим корпоративным партнерам, которые продолжают делать возможным это невероятное путешествие».

Frazer: «Сегодня пришлось проявить характер, и есть о чем поразмышлять после второго тайма».