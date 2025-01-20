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  4. российского теннисиста оштрафовали на $76 тысяч за выходки на Aus Open 2025
Australian Open
20 января 2025, 00:06 |
187
1

российского теннисиста оштрафовали на $76 тысяч за выходки на Aus Open 2025

Даниил Медведев получил штраф за оба матча, в которых взял участие на мейджоре

20 января 2025, 00:06 |
187
1
российского теннисиста оштрафовали на $76 тысяч за выходки на Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Пятый номер АТР Даниил Медведев из россии оштрафован на 76 тысяч долларов за свое поведение на Открытом чемпионате Австралии 2025.

$10 тысяч он получил за то, что в матче первого раунда против Касидита Самеря разбил ракетку об камеру на сетке.

Еще 66 тысяч долларов Медведев обязан заплатить за нарушение в (и по его итогам) поединке 2-го раунда. Тогда, против Лернера Тьена, он кинул ракетку в рекламный щит, спорил с судьей, а после игры не пришел на обязательную пресс-конференцию.

Призовые Медведева за две встречи составили примерно 123 тысячи долларов. россиянин отдаст больше половины своего чека.

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_SaneK_
47 ты и так не плохо для расиянина. А если перестанет чудить, то не будут приглашать
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