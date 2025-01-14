ВИДЕО. Кто его пустил? Медведев отлупил сетку после проигранного сета на АО
российский теннисист проигрывает Касидиту Самрею 1:2 по сетам в 1-м раунде Aus Open
Пятый номер рейтинга АТР из россии Даниил Медведев в очередной раз продемонстрировал, почему так называемые «нейтралы» не должны быть допущены на теннисные корты.
В 1-м раунде Australian Open Медведев вышел против 418-й ракетки мира Касидита Самрея (Таиланд, ATP 418). Даниил выиграл первый сет, но затем проиграл последующие два.
После третьей партии Медведев отлупил сетку своей ракеткой. В перерыве пришлось поправлять сетку и заново выставлять на нужный уровень, а ракетка россиянина сломалась.
23-летний Касидит Самрей впервые в карьере играет на турнире серии Grand Slam. Он получил wild card от организаторов.
ВИДЕО. Кто его пустил? Медведев отлупил сетку после проигранного сета на АО
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