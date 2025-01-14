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  4. ВИДЕО. Кто его пустил? Медведев отлупил сетку после проигранного сета на АО
Australian Open
14 января 2025, 08:45 | Обновлено 14 января 2025, 09:41
1176
6

ВИДЕО. Кто его пустил? Медведев отлупил сетку после проигранного сета на АО

российский теннисист проигрывает Касидиту Самрею 1:2 по сетам в 1-м раунде Aus Open

14 января 2025, 08:45 | Обновлено 14 января 2025, 09:41
1176
6
ВИДЕО. Кто его пустил? Медведев отлупил сетку после проигранного сета на АО
Getty Images/Global Images Ukraine

Пятый номер рейтинга АТР из россии Даниил Медведев в очередной раз продемонстрировал, почему так называемые «нейтралы» не должны быть допущены на теннисные корты.

В 1-м раунде Australian Open Медведев вышел против 418-й ракетки мира Касидита Самрея (Таиланд, ATP 418). Даниил выиграл первый сет, но затем проиграл последующие два.

После третьей партии Медведев отлупил сетку своей ракеткой. В перерыве пришлось поправлять сетку и заново выставлять на нужный уровень, а ракетка россиянина сломалась.

23-летний Касидит Самрей впервые в карьере играет на турнире серии Grand Slam. Он получил wild card от организаторов.

ВИДЕО. Кто его пустил? Медведев отлупил сетку после проигранного сета на АО

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sunpalych
Боожеее! Яке кончене!!!
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+1
Олександр Науменко
Кров, гени, звички андрофагів, у їхнього нащадка, нікуди не поділись.
Ответить
0
LexХХХ
Вирахувати гарні кошти за завдання шкоди. 
Це ж в нього такі присадки не вперше, явно щось з психікою не те.
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-1
Saar
Скажений уйобок, якого потрібно відстрілювати, як і все населення підоросії.
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-1
OLDTROLL
Ці дурнуваті стурбованці досі не розуміють хто такі рашисти!?
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-1
Перший Серед Рівних
Він ще й відеокамеру установлену по центру сітки розбив. 
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-1
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