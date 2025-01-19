20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 4-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 75). Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Элина Свитолина

Украинка перевыполнила то, что от нее хотелось увидеть. Помимо отличной физической формы Элина также добыла крупную победу на этом мейджоре.

После уверенной игры с Сораной Кырстей и Кэролайн Доулхайд Свитолина вышла против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини. Стартовала украинка не очень уверенно, проиграв первый сет со счетом 2:6. У Элины не шла подача, она не попадала первым мячом. Казалось, что она больше была нацелена на то, чтобы подать мощно или косо, и сразу поставить Жасмин в неудобную позицию на приеме. Но из этого получался лиш слабый по итогу второй мяч и потеря уверенности, а в конце партии Свитолина начала показывать, хоть и сдержанно, свои эмоции и негодование от происходящего.

Не было коронного форхенда, бекхэнд тоже подводил, Паолини вела игру и активно разбрасывала мяча по разным углам корта. Казалось, что Свитолину спасут только ошибки Паолини. И во второй партии это и случилось – Паолини начала все чаще анфорсить, в то время как Свитолина включила форхенд и потихоньку втягивалась в игру. С подачей все также были проблемы, но хотя бы улучшила попадание первым мячом и не сыпала двойными. Элина обрела уверенность и переиграла Жасмин во втором сете, теперь она уже контролировала ход поединка. А третья партия получилась зеркальной первой – у Паолини ничего не получалось, а Свитолина продолжала давить и набирать поинты. 6:0 – четко показывает, что было на корте в третьем сете и что будет, если Элина нащупает свой теннис.

Теннис – игра не только ошибок, но и эмоций, которые позволяют показывать свой лучший теннис. И всегда есть дополнительные факторы – травмы, усталость, болельщики, или даже невероятная точность соперников. Если раньше на Элину давила травма голеностопа, то сейчас этого нет. Следующая оппонентка Свитолиной – теннисистка не из калибра «непобедимая». Понятно, что Свитолина не в прайме, и только по ходу сезона мы увидим ее улучшение и набор формы, но если она уже сейчас в состоянии выигрывать у четвертой ракетки, то почему бы не победить Кудерметову?

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Вероника Кудерметова

В 2022 и 2023 годах Кудерметова считалась опасной теннисисткой. У нее не было крупных трофеев, но она стабильно держалась в топ-20 и часто побеждала теннисисток из топ-10. За 2022 и 2023 у нее 10 побед и 9 поражений против таких соперниц.

Вообще Кудерметова очень хорошо выступает в парном разряде. Не многие способны играть и там, и там на высоком уровне. У Кудерметовой в арсенале есть хорошая подача и отличная игра у сетки, что и ясно благодаря парным поединкам.

Две самые главные проблемы Вероники – психи (что в принципе идет в комплекте при рождении на болотах) и ее тренер, по совместительству муж – Сергей Демехин. Любительница цска и своей так называемой страны не может не вызывать отвращение. Но пока такие кадры допускаются на турниры, единственное что остается – это их побеждать.

В 2024 Вероника плохо стартовала, провалившись на австралийской серии. Прошлый сезон она завершила с 18 победами и 24 поражениями, на ее счету только один полуфинал (в Сеуле). Из-за невзрачных результатов последовал откат в рейтинге за пределы топ-50 и сейчас она находится на 75-й позиции.

Новый сезон она начала в Брисбене, где сразу же проиграла Пейтон Стернс. В Хобарте успела выиграть у грунтовых Кочаретто и Осорио, а затем уступила Элизе Мертенс. Логично, что в Мельбурне от нее ничего не ожидали. Но она потихоньку начала набирать форму – победы над Оливии Гадеки, Кэти Бултер и Беатрис Хаддад Майей.

С Гадеки был разгром, да и уровень Оливии слабый. С Бултер и Хаддад Майей Кудерметова допускала более 30 невынужденных и примерно столько же оформляла виннерсов. Стиль Вероники существенно отличается от пройденной Свитолиной Паолини, но оно и к лучшему – если Жасмин редко себя закапывает сама, то Вероника с постоянными анфорсами это сделать в состоянии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова

Личные встречи

Теннисистки ранее дважды играли между собой. Дважды выиграла «нейтралка», но в обоих встречах Свитолина шла фавориткой. В 2019 Элина проиграла Веронике на турнире в москве, а в 2021 уступила ей в Абу-Даби. Оба поединка были очень близкими.

Прогноз на матч Элина Свитолина – Вероника Кудерметова

Не стоит акцентировать внимание на личных встречах. С последнего очного противостояния прошло 4 года, многое что изменилось. Сейчас Элина снова идет фавориткой. И нельзя не согласиться с этим.

На победу Элины можно поставить с коэффициентом 1.52. Не самые интересные цифры. Сомневаюсь, что Свитолина очень легко победит Кудерметову, как бы этого не хотелось. Точный счет по сетам – 2:1 в пользу Элины.