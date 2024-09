Звездный экс-игрок Барселоны высказал свое мнение о вингере каталонцев

Легендарный экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился своим мнением о молодом вингере каталонцев Ламине Ямале:

«Ламин Ямал? Я считаю, что самым впечатляющим является его зрелость во время игры. Он умеет очень хорошо оценивать каждую ситуацию. Если он видит, что его превосходят, он сохраняет мяч, если же может пойти в обыгрыш, то делает это, у него есть цели. Он игрок с большим уровнем и потенциалом.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего Ямала в 120 миллионов евро.

Жерар Пике является воспитанником академии «Барселоны», из которой перешел в «Манчестер Юнайтед». Испанский центрбек присоединился к главной команде каталонцев летом 2008 года, после чего провел в футболке сине-гранатовых 15 лет. В 2023 году Пике завершил карьеру.

В сезоне 2023/24 Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Pique: "Lamine Yamal? I think what is most surprising is the maturity with which he goes out onto the field. He knows how to choose each situation very well. If he sees that he is outnumbered, he protects the ball, if he sees that he can face it, he faces it, he has goals. He is… pic.twitter.com/b6XXfTZVhl