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Испания
05 сентября 2024, 16:38 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:51
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Звездный экс-игрок Барселоны высказал свое мнение о вингере каталонцев

Жерар Пике в восторге от Ямала

05 сентября 2024, 16:38 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:51
170
0
Звездный экс-игрок Барселоны высказал свое мнение о вингере каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Легендарный экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился своим мнением о молодом вингере каталонцев Ламине Ямале:

«Ламин Ямал? Я считаю, что самым впечатляющим является его зрелость во время игры. Он умеет очень хорошо оценивать каждую ситуацию. Если он видит, что его превосходят, он сохраняет мяч, если же может пойти в обыгрыш, то делает это, у него есть цели. Он игрок с большим уровнем и потенциалом.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего Ямала в 120 миллионов евро.

Жерар Пике является воспитанником академии «Барселоны», из которой перешел в «Манчестер Юнайтед». Испанский центрбек присоединился к главной команде каталонцев летом 2008 года, после чего провел в футболке сине-гранатовых 15 лет. В 2023 году Пике завершил карьеру.

В сезоне 2023/24 Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

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Жерар Пике Ламин Ямал Барселона Манчестер Юнайтед Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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