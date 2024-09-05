Звездный экс-игрок Барселоны высказал свое мнение о вингере каталонцев

Легендарный экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился своим мнением о молодом вингере каталонцев Ламине Ямале:

«Ламин Ямал? Я считаю, что самым впечатляющим является его зрелость во время игры. Он умеет очень хорошо оценивать каждую ситуацию. Если он видит, что его превосходят, он сохраняет мяч, если же может пойти в обыгрыш, то делает это, у него есть цели. Он игрок с большим уровнем и потенциалом.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего Ямала в 120 миллионов евро.

Жерар Пике является воспитанником академии «Барселоны», из которой перешел в «Манчестер Юнайтед». Испанский центрбек присоединился к главной команде каталонцев летом 2008 года, после чего провел в футболке сине-гранатовых 15 лет. В 2023 году Пике завершил карьеру.

В сезоне 2023/24 Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.