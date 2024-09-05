ОФИЦИАЛЬНО. Австралийский клуб подписал чемпиона мира и Европы
Хуан Мата подписал контракт с «Вестерн Сидней Уондерерс»
Австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс» официально объявил о подписании испанского полузащитника Хуана Маты.
Отмечается, что контракт 36-летнего футболиста с клубом экзотического чемпионата будет действовать только до завершения этого сезона.
Последним клубом чемпиона мира 2010 и чемпиона Европы 2012 был японский «Виссел Кобе». Он присоединился к коллективу в сентябре 2023 года, но покинул команду уже через 5 месяцев. За это время Хуан успел сыграть за японский клуб лишь 1 матч, проведя всего 10 минут на поле.
Ранее Хуаном Матой якобы интересовалась «Жирона».
📝 Bienvenido Juan!— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) September 5, 2024
We have tonight confirmed the signing of @FIFAWorldCup, @ChampionsLeague and @EURO2024 winner @juanmata8 for the upcoming @ALeagues season: https://t.co/N1hg9M0Ixc #WSW pic.twitter.com/wKkHrFMJLa
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