ОФИЦИАЛЬНО. Австралийский клуб подписал чемпиона мира и Европы

Австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс» официально объявил о подписании испанского полузащитника Хуана Маты.

Отмечается, что контракт 36-летнего футболиста с клубом экзотического чемпионата будет действовать только до завершения этого сезона.

Последним клубом чемпиона мира 2010 и чемпиона Европы 2012 был японский «Виссел Кобе». Он присоединился к коллективу в сентябре 2023 года, но покинул команду уже через 5 месяцев. За это время Хуан успел сыграть за японский клуб лишь 1 матч, проведя всего 10 минут на поле.

Ранее Хуаном Матой якобы интересовалась «Жирона».

📝 Bienvenido Juan!



We have tonight confirmed the signing of @FIFAWorldCup, @ChampionsLeague and @EURO2024 winner @juanmata8 for the upcoming @ALeagues season: https://t.co/N1hg9M0Ixc #WSW pic.twitter.com/wKkHrFMJLa