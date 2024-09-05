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05 сентября 2024, 14:56 |
543
0

ОФИЦИАЛЬНО. Австралийский клуб подписал чемпиона мира и Европы

Хуан Мата подписал контракт с «Вестерн Сидней Уондерерс»

05 сентября 2024, 14:56 |
543
0
ОФИЦИАЛЬНО. Австралийский клуб подписал чемпиона мира и Европы
ФК Вестерн Сидней Уондерерс. Хуан Мата

Австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс» официально объявил о подписании испанского полузащитника Хуана Маты.

Отмечается, что контракт 36-летнего футболиста с клубом экзотического чемпионата будет действовать только до завершения этого сезона.

Последним клубом чемпиона мира 2010 и чемпиона Европы 2012 был японский «Виссел Кобе». Он присоединился к коллективу в сентябре 2023 года, но покинул команду уже через 5 месяцев. За это время Хуан успел сыграть за японский клуб лишь 1 матч, проведя всего 10 минут на поле.

Ранее Хуаном Матой якобы интересовалась «Жирона».

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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