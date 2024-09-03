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Лига наций
03 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 03 сентября 2024, 21:37
332
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировка в Праге, готовясь к Лиге наций

Команда Сергея Реброва продолжает подготовку к сентябрьским матчам

03 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 03 сентября 2024, 21:37
332
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировка в Праге, готовясь к Лиге наций
УАФ

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций 2024/25.

В воскресенье, 1 сентября, представители «Динамо» отправились в Кишинев из Киева, а игроки «Шахтера» взяли курс на столицу Молдовы из Кривого Рога. В понедельник, 2 сентября, утром футболисты из УПЛ вылетели в Прагу, где в гостинице к ним постепенно присоединились легионеры.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировка в Праге, готовясь к Лиге наций

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видео сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров учебно-тренировочные сборы Украина - Албания Чехия - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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