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  4. Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 16:29 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:42
527
6

Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»

В Лиге чемпионов стало сложнее действовать на контратаках

03 сентября 2024, 16:29 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:42
527
6
Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков высказался по поводу жеребьевки Лиги чемпионов, а также отметил, что после ухода Михаила Мудрика команде сложнее играть на контратаках.

«В Лиге чемпионов может от любой команды ожидать какого-то фурора. «Болонья» нам выпала, которая была 4-й в невероятно сильном чемпионате. «Брест» был высоко во Франции. Нельзя сказать, что они значительно хуже других. Лично я хотел сыграть с «Боруссией» в Дортмунде и с «Арсеналом». Еще с «Ливерпулем», с которым «Шахтер» никогда не играл. Еще с ПСЖ. Против них не играл никогда, интересно».

«Игра в ЛЧ на контратаках? После ухода Мудрика нам сложно играть в такой футбол, как с Михаилом в его первый сезон. Знали, что если отдадим в глубину передачу, то Мудрик будет там. Сейчас играем иначе».

«Возможно, не слишком удачный старт сезона, но не стоит недооценивать «Шахтер» или говорить что-то плохое после того, как мы выиграли 15 матчей кряду за три месяца», – сказал Судаков.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Лига чемпионов Михаил Мудрик Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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DK1961
А без монзулихи вам просто хана. В ЛЧ ЕЕ судьи не судят. Вот беда то...
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+4
Burevestnik
игра без Мудрика - тоска:
не хватает бегунка...     
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+3
serhiy
А без тебе то взагалі бідося буде. 
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+2
Перець
В чому  проблема беріть в оренду 
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0
Test
- Хто ти, воїн?
- СУДАлес!!
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0
onco-clown
Ну должны в ЛЧ хоть 9 очков набрать? Ожидается, что 9 очков будет достаточно для плей-офф.
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-3
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