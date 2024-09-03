Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»
В Лиге чемпионов стало сложнее действовать на контратаках
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков высказался по поводу жеребьевки Лиги чемпионов, а также отметил, что после ухода Михаила Мудрика команде сложнее играть на контратаках.
«В Лиге чемпионов может от любой команды ожидать какого-то фурора. «Болонья» нам выпала, которая была 4-й в невероятно сильном чемпионате. «Брест» был высоко во Франции. Нельзя сказать, что они значительно хуже других. Лично я хотел сыграть с «Боруссией» в Дортмунде и с «Арсеналом». Еще с «Ливерпулем», с которым «Шахтер» никогда не играл. Еще с ПСЖ. Против них не играл никогда, интересно».
«Игра в ЛЧ на контратаках? После ухода Мудрика нам сложно играть в такой футбол, как с Михаилом в его первый сезон. Знали, что если отдадим в глубину передачу, то Мудрик будет там. Сейчас играем иначе».
«Возможно, не слишком удачный старт сезона, но не стоит недооценивать «Шахтер» или говорить что-то плохое после того, как мы выиграли 15 матчей кряду за три месяца», – сказал Судаков.
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