Георгий СУДАКОВ: «Шахтеру без Мудрика сложно играть в тот же футбол»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков высказался по поводу жеребьевки Лиги чемпионов, а также отметил, что после ухода Михаила Мудрика команде сложнее играть на контратаках.

«В Лиге чемпионов может от любой команды ожидать какого-то фурора. «Болонья» нам выпала, которая была 4-й в невероятно сильном чемпионате. «Брест» был высоко во Франции. Нельзя сказать, что они значительно хуже других. Лично я хотел сыграть с «Боруссией» в Дортмунде и с «Арсеналом». Еще с «Ливерпулем», с которым «Шахтер» никогда не играл. Еще с ПСЖ. Против них не играл никогда, интересно».

«Игра в ЛЧ на контратаках? После ухода Мудрика нам сложно играть в такой футбол, как с Михаилом в его первый сезон. Знали, что если отдадим в глубину передачу, то Мудрик будет там. Сейчас играем иначе».

«Возможно, не слишком удачный старт сезона, но не стоит недооценивать «Шахтер» или говорить что-то плохое после того, как мы выиграли 15 матчей кряду за три месяца», – сказал Судаков.