Ингулец в паузе чемпионата УПЛ обойдется без спарринга
Команда приходит в себя после поражения от «Руха»
Как стало известно Sport.ua, во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборной, футболисты «Ингульца» не планируют проводить контрольный матч.
По имеющимся данным, они сегодня начали подготовку к календарному поединку с «Черноморцем», который состоится 14 сентября, и сосредоточатся на тренировочном процессе. В частности, внимание будет акцентировано на функциональной подготовке, ведь в последнем поединке – с «Рухом» петровчане не выдержали во втором тайме высокого темпа, предложенного львовянами.
Сейчас «Ингулец» занимает 14 место в УПЛ, набрав три очка.
Ранее мы сообщали, что исполняющий обязанности главного тренера ФК «Ингулец» Василий Кобин отстранен на два матча.
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