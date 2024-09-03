Ингулец в паузе чемпионата УПЛ обойдется без спарринга

Как стало известно Sport.ua, во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборной, футболисты «Ингульца» не планируют проводить контрольный матч.

По имеющимся данным, они сегодня начали подготовку к календарному поединку с «Черноморцем», который состоится 14 сентября, и сосредоточатся на тренировочном процессе. В частности, внимание будет акцентировано на функциональной подготовке, ведь в последнем поединке – с «Рухом» петровчане не выдержали во втором тайме высокого темпа, предложенного львовянами.

Сейчас «Ингулец» занимает 14 место в УПЛ, набрав три очка.

Ранее мы сообщали, что исполняющий обязанности главного тренера ФК «Ингулец» Василий Кобин отстранен на два матча.