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Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 21:00 | Обновлено 03 сентября 2024, 21:48
187
1

Ингулец в паузе чемпионата УПЛ обойдется без спарринга

Команда приходит в себя после поражения от «Руха»

03 сентября 2024, 21:00 | Обновлено 03 сентября 2024, 21:48
187
1
Ингулец в паузе чемпионата УПЛ обойдется без спарринга
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборной, футболисты «Ингульца» не планируют проводить контрольный матч.

По имеющимся данным, они сегодня начали подготовку к календарному поединку с «Черноморцем», который состоится 14 сентября, и сосредоточатся на тренировочном процессе. В частности, внимание будет акцентировано на функциональной подготовке, ведь в последнем поединке – с «Рухом» петровчане не выдержали во втором тайме высокого темпа, предложенного львовянами.

Сейчас «Ингулец» занимает 14 место в УПЛ, набрав три очка.

Ранее мы сообщали, что исполняющий обязанности главного тренера ФК «Ингулец» Василий Кобин отстранен на два матча.

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Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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zhyr
Бо в Поворознюка стоять бідони з горілкою)))
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