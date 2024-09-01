Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 12:31 |
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КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом
Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Ингулец» отстранен на 2 матча
01 сентября 2024, 12:31 |
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В матче 4-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:1) исполняющий обязанности главного тренера ФК «Ингулец» Василий Кобин получил красную карточку в компенсированное время.
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, рассмотрев материалы по этому удалению, отстранил Кобина от участия в соревнованиях на 2 матча за выход на поле и умышленное бросание предмета, попавшего на поле.
Отметим, что Василий Кобин не сможет быть привлечен к прямому управлению командой в матчах с «Черноморцем» (14 сентября) и «Вересом» (21 сентября).
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Комментарии 7
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Так він же одну гру пропустив проти ''Руха''. Тоді це три матчі виходить, а не два.
Поворознюк будет руководить.
Кстати а как наказали гопника лешу белика да драку в матче с Динамо ю 21 ?
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ахметовские мрази что белик что кобин
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