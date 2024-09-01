Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 12:31 |
643
7

КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом

Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Ингулец» отстранен на 2 матча

01 сентября 2024, 12:31 |
643
7
КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом
Ю. Юрьев. Василий Кобин

В матче 4-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:1) исполняющий обязанности главного тренера ФК «Ингулец» Василий Кобин получил красную карточку в компенсированное время.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, рассмотрев материалы по этому удалению, отстранил Кобина от участия в соревнованиях на 2 матча за выход на поле и умышленное бросание предмета, попавшего на поле.

Отметим, что Василий Кобин не сможет быть привлечен к прямому управлению командой в матчах с «Черноморцем» (14 сентября) и «Вересом» (21 сентября).

По теме:
КДК УАФ отложил рассмотрение дела по скандальному матчу Шахтер – Динамо
Первая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Максимов рассказал, остались ли у Днепра-1 долги перед игроками и тренерами
Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс - Ингулец
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет
Футбол | 01 сентября 2024, 11:48 0
Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет
Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет

У Сола Бамбы была неходжкинская лимфома

Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Футбол | 01 сентября 2024, 01:14 2
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?

Виктор Цыганков мог покинуть «Жирону» прошлым летом

Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 31.08.2024, 14:42
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Разница шокирует. Стали известны гонорары Беринчика и Наваррете
Бокс | 01.09.2024, 09:35
Разница шокирует. Стали известны гонорары Беринчика и Наваррете
Разница шокирует. Стали известны гонорары Беринчика и Наваррете
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Бокс | 01.09.2024, 08:33
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diodora
Так він же одну гру пропустив проти ''Руха''. Тоді це три матчі виходить, а не два.
Ответить
0
Tower Bridge
Поворознюк будет руководить.
Ответить
0
FunnyCat_____
Кстати а как наказали гопника лешу белика да драку в матче с Динамо ю 21 ?
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
wojsergivan
ахметовские мрази что белик что кобин
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
31.08.2024, 06:16
Футбол
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
30.08.2024, 10:37 2
Бокс
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
31.08.2024, 18:37 25
Футбол
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
31.08.2024, 11:00 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
31.08.2024, 16:04 43
Футбол
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
30.08.2024, 09:28
Теннис
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем