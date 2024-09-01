КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом

В матче 4-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:1) исполняющий обязанности главного тренера ФК «Ингулец» Василий Кобин получил красную карточку в компенсированное время.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, рассмотрев материалы по этому удалению, отстранил Кобина от участия в соревнованиях на 2 матча за выход на поле и умышленное бросание предмета, попавшего на поле.

Отметим, что Василий Кобин не сможет быть привлечен к прямому управлению командой в матчах с «Черноморцем» (14 сентября) и «Вересом» (21 сентября).