Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нереализация и кураж голкипера. Ингулец удержал ничью в Кривом Роге
Премьер-лига
Кривбасс
25.08.2024 18:00 – FT 1 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 19:59 | Обновлено 25 августа 2024, 21:04
1620
8

Нереализация и кураж голкипера. Ингулец удержал ничью в Кривом Роге

«Кривбасс» не сумел одержать победу на своем поле

25 августа 2024, 19:59 | Обновлено 25 августа 2024, 21:04
1620
8
Нереализация и кураж голкипера. Ингулец удержал ничью в Кривом Роге
ФК Кривбасс

Воскресную программу 4-го тура Украинской Премьер-лиги завершало противостояние между «Кривбассом» и «Ингульцом». Криворожская команда находится в плотном графике, который усугубляет непростая логистическая ситуация. Не удивительно, что тренерский штаб Юрия Вернидуба провел основательную ротацию по сравнению с первым матчем против «Бетиса». «Ингулец» же решает иные задачи, и главная из них – долгожданная победа после возвращения в УПЛ.

Петровцы начали встречу с агрессивного прессинга, к чему оказались не готовы хозяева поля. И вознаграждение за свою активность подопечные Василия Кобина получили довольно быстро. Пятов ворвался в штрафную «Кривбасса» и со второй попытки (первую заблокировал Стецков) эффектным ударом закрутил мяч в «девятку» ворот.

Останавливаться на достигнутом петровцы не стали и вскоре едва не удвоили свое преимущество. Воротам угрожал Малыш, но в том эпизоде Клищук сыграл надежно. Криворожцы сразу ответили своим опасным моментом: с ударом По из угла штрафной не без труда справился Паламарчук.

В середине первого тайма «красно-черные» завладели преимуществом ы были близки к тому, чтобы сравнять результат. Но почувствовавший уверенность Паламарчук действовал в воротах безупречно. Сначала голкипер среагировал на удар после навеса с углового, а затем перевел мяч в штангу, отбивая удар Кожушко с близкого расстояния. Но и Паламарчук не сумел выручить гостей, когда прострел Лунева Кожушко замкнул эффектным ударом пяткой.

В перерыве тренерский штаб «Кривбасса» провел сразу три замены, но хозяева какое-то время не могли подобраться к штрафной соперников. Подуставшие гости уже не так интенсивно контратаковали, больше внимания уделяя обороне собственной штрафной. Первый по-настоящему голевой момент во второй половине встречи пришлось ждать довольно долго, и создали его у своих ворот сами петровцы. Белоцерковец неосмотрительно отпасовал мяч Паламарчуку и Кожушко сыграл на перехвате, но голкипер сумел выбить футбольный снаряд из-под ног форварда.

Концовка поединка проходила под аккомпанемент постоянных атак «Кривбасса», а петровцы из последних сил оберегали ничейный результат. Вырвать победу для своей команды могли Драмбаев и Хомченовский. В первом эпизоде выручил отчаянный подкат Сидоренко, который заблокировал удар, а во втором – очередной сейв в свой актив записал Паламарчук.

Петровцы удержали ничью и в следующем туре во Львове встретятся с «Рухом». Криворожцы проведут выездную встречу с «Бетисом», а затем их ждет домашняя дуэль с «Шахтером».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Кривбасс» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Кожушко (40) – Пятов (6)

Предупреждения: Понедельник (14), Дибанго (17) – Козак (66)

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник (Драмбаев, 46), Конатэ (Бандейра, 46), Стецков, Дибанго, Бизимана, По, Лунев (Хомченовский, 63), Твердохлеб (Вакулко, 46), Микитишин (Кузык, 76)

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Малыш, Дубилей (Сидоренко, 65), Петько (Сад, 79), Волохатый, Пятов (Лисняк, 87), Богунов (Пушкарев, 65), Белоцерковец (Мысык, 79), Козак

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион «Горняк» (Кривой Рог)

КРИВБАСС – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Заря близка к увольнению наставника. Известно, что может спасти Коваля
ВИДЕО. Три мяча, пенальти и удаление. Как Заря была разгромлена Рухом
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать, но не следует слишком праздновать»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс - Ингулец отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Бокс | 25 августа 2024, 09:41 2
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру

Спустя 5 лет в ринге вернулся Брайант Дженнингс

Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25 августа 2024, 07:32 0
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена

«Железный Майк» выделил боксеров разных поколений

Ванатом заинтересовался известный клуб Ла Лиги. Там играет россиянин
Футбол | 25.08.2024, 18:07
Ванатом заинтересовался известный клуб Ла Лиги. Там играет россиянин
Ванатом заинтересовался известный клуб Ла Лиги. Там играет россиянин
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
Футбол | 25.08.2024, 18:57
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Бокс | 25.08.2024, 01:11
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
у Кривбаса очевидный игровой кризис
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Поки зарано робити якісь висновки. До кінця чемпу все може ще три рази змінитися. 
Ответить
-1
PETP0
Перенасичили склад афроукраінцями, вони всі наче не погані, але не розуміють, що означає грати в футбол.
Ответить
-1
Citrullus lanatus
Классная форма у Петрово. Издалека как бархат.
Ответить
-1
Node
Хороший второй тайм, к первому есть куча вопросов
Ответить
-1
Іван Срака
В отвєткє Бетіс пройдется катком по кривій помийці.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 8
Футбол
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
25.08.2024, 08:22 10
Футбол
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
24.08.2024, 14:56 637
Футбол
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
24.08.2024, 08:46 57
Бокс
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
25.08.2024, 07:05 31
Футбол
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
25.08.2024, 12:12
Бокс
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
24.08.2024, 15:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем