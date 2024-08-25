Нереализация и кураж голкипера. Ингулец удержал ничью в Кривом Роге

Воскресную программу 4-го тура Украинской Премьер-лиги завершало противостояние между «Кривбассом» и «Ингульцом». Криворожская команда находится в плотном графике, который усугубляет непростая логистическая ситуация. Не удивительно, что тренерский штаб Юрия Вернидуба провел основательную ротацию по сравнению с первым матчем против «Бетиса». «Ингулец» же решает иные задачи, и главная из них – долгожданная победа после возвращения в УПЛ.

Петровцы начали встречу с агрессивного прессинга, к чему оказались не готовы хозяева поля. И вознаграждение за свою активность подопечные Василия Кобина получили довольно быстро. Пятов ворвался в штрафную «Кривбасса» и со второй попытки (первую заблокировал Стецков) эффектным ударом закрутил мяч в «девятку» ворот.

Останавливаться на достигнутом петровцы не стали и вскоре едва не удвоили свое преимущество. Воротам угрожал Малыш, но в том эпизоде Клищук сыграл надежно. Криворожцы сразу ответили своим опасным моментом: с ударом По из угла штрафной не без труда справился Паламарчук.

В середине первого тайма «красно-черные» завладели преимуществом ы были близки к тому, чтобы сравнять результат. Но почувствовавший уверенность Паламарчук действовал в воротах безупречно. Сначала голкипер среагировал на удар после навеса с углового, а затем перевел мяч в штангу, отбивая удар Кожушко с близкого расстояния. Но и Паламарчук не сумел выручить гостей, когда прострел Лунева Кожушко замкнул эффектным ударом пяткой.

В перерыве тренерский штаб «Кривбасса» провел сразу три замены, но хозяева какое-то время не могли подобраться к штрафной соперников. Подуставшие гости уже не так интенсивно контратаковали, больше внимания уделяя обороне собственной штрафной. Первый по-настоящему голевой момент во второй половине встречи пришлось ждать довольно долго, и создали его у своих ворот сами петровцы. Белоцерковец неосмотрительно отпасовал мяч Паламарчуку и Кожушко сыграл на перехвате, но голкипер сумел выбить футбольный снаряд из-под ног форварда.

Концовка поединка проходила под аккомпанемент постоянных атак «Кривбасса», а петровцы из последних сил оберегали ничейный результат. Вырвать победу для своей команды могли Драмбаев и Хомченовский. В первом эпизоде выручил отчаянный подкат Сидоренко, который заблокировал удар, а во втором – очередной сейв в свой актив записал Паламарчук.

Петровцы удержали ничью и в следующем туре во Львове встретятся с «Рухом». Криворожцы проведут выездную встречу с «Бетисом», а затем их ждет домашняя дуэль с «Шахтером».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Кривбасс» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Кожушко (40) – Пятов (6)

Предупреждения: Понедельник (14), Дибанго (17) – Козак (66)

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник (Драмбаев, 46), Конатэ (Бандейра, 46), Стецков, Дибанго, Бизимана, По, Лунев (Хомченовский, 63), Твердохлеб (Вакулко, 46), Микитишин (Кузык, 76)

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Малыш, Дубилей (Сидоренко, 65), Петько (Сад, 79), Волохатый, Пятов (Лисняк, 87), Богунов (Пушкарев, 65), Белоцерковец (Мысык, 79), Козак

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион «Горняк» (Кривой Рог)

КРИВБАСС – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА