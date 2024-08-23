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Премьер-лига
Кривбасс
25.08.2024 18:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 18:36 | Обновлено 23 августа 2024, 19:08
103
0

Кривбасс – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда из Кривого Рога четвертая в УПЛ, а петровцы только 13-е

23 августа 2024, 18:36 | Обновлено 23 августа 2024, 19:08
103
0
Кривбасс – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кривбасс Кривой Рог

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кривбасс» Кривой Рог и «Ингулец» Петрово. Поединок пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Кривбасс

«Кривбасс» из Кривого Рога начал новый сезон в Украинской Премьер-лиге в 2/3 от желаемого – вначале добился победы, затем проиграл и вновь выиграл. Как следствие, имея 6 очков из девяти возможных, он в турнирной таблице после 3-х туров занимает 4-ю позицию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовал «Кривбасс» в сезоне-2024/2025 домашней игрой с «Черноморцем», в которой добился победы со счетом 1:0. После этого подопечные Юрия Вернидуба переключились на квалификацию Лиги Европы, где в итоге не прошли испытание чешской «Викторией Пльзень». После матча в УПЛ с одесситами «Кривбасс» в первой игре с чехами проиграл 1:2 как бы дома, а через неделю уступил и в Чехии – 0:1. В промежутке между двумя этими поединками криворожцы в чемпионате страны уступили во Львове «Карпатам» со счетом 0:3. То есть, после ответной игре с «Викторией Пльзень» в пассиве у команды Вернидуба имелась серию из трех поражений кряду.

Снялся «Кривбасс» с череды неудачных встреч в 3-м туре УПЛ, когда в Ровно обыграл «Верес» - 2:0. К разочарованию поклонников команды, продолжения приятной серии не последовало. Из Ровно криворожцы отправились в Кошице, где в номинально домашнем матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций встретились с испанским «Бетисом» и проиграли 0:2. Через неделю в Испании команды сыграют повторно и окончательно разыграют путевку в основной раунд евротурнира.

Таким образом, на данный момент «Кривбасс» провел во всех турнирах сезона-2024/2025 6 матчей, в которых добился двух побед и 4 раза проиграл (три – в еврокубках, 1 – в УПЛ).

В предстоящем матче партнерам по «Кривбассу» точно не поможет защитник Александр Романчук. Он дисквалифицирован после удаления в игре с «Вересом». Впрочем, думается, что Вернидуб найдет ему замену, так как ростер команды не из малочисленных. Летом клуб подписал того же Романчука (экс-«Дебрецен»), а также Александра Драмбаева, Бакари Конате, Игоря Снурницына, которого, впрочем, уже отпустил на все четыре стороны, Маттео Аморозо и Оче Очовечи. В свою очередь, ушли из «Кривбасса» Даниил Бескоровайный, Натаниэль Сантини, Конаду Ядом, Никита Татарков, Денис Шевченко, Виктор Близниченко и Роман Дебелко.

Ингулец

Петровский «Ингулец» этим летом вернулся в Украинскую Премьер-лигу после годичной «стажировки» в Первой лиге, которую он по итогам кампании-2023/2024 выиграл, оставив позади себя грозные «Карпаты» из Львова.

При подготовке к сезону-2024/2025 «казаки» пережили смену главного тренера – Владислав Лупашко покинул клуб, прельстившись предложение от… «Карпат», и повысился в классе именно с львовской командой, а не с «Ингульцом». Заменил Лупашко бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин.

Под его руководством петровцы взяли непростой старт. В трех стартовых поединках чемпионата она набрали 2 очка и занимают после 3-х туров 13-е место. Стартовал «Ингулец» с поражения в Киеве от «Зари» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время. Затем последовали ничьи в Ковалевке с «Колосом» (0:0) и в Житомире с «Полесьем» (1:1). Сейчас петровцев ждет игра в гостях с «Кривбассом». Получается, команда в новом сезоне еще ни разу не сыграла на своем поле.

На этой неделе «Ингулец» провел также в гостях матч 3-го раунда розыгрыша Кубка Украины – в Городенке с местным «Пробоем» из Второй лиги. Кобин во встрече прибегнул к ротации состава, что сказалось на игре команды и результате матча – петровцы проиграли в серии пенальти (2-4) после ничьей 2:2 в основное и дополнительное время поединка.

Статистика встреч

«Кривбасс» и «Ингулец» провели между собой в Украинской Премьер-лиге два поединка – оба в сезоне-2022/2023.

В поединке первого круга в Кривом Роге со счетом 2:1 победил «Кривбасс», а матч второго круга на поле «Ингульца» завершился вничью 0:0.

Стоит отметить, что этим летом при подготовке к новому сезону команды провели товарищеский поединок. Завершился он со счетом 3:1 в пользу команды из Кривого Рога.

Прогноз на противостояние

«Кривбасс» считается фаворитом матча, что вполне закономерно и обоснованно. Однако важным для него будет то, как смогут восстановиться игроки после матча отбора Лиги конференций с «Бетисом». Встреча с «Ингульцом» будет на третий день у подопечных Юрия Вернидуба плюс у них будет дорога из Кошице в Кривой Рог.

В усталости соперника видится шанс для «Ингульца». Хотя и без этого команде Кобина под силу хорошо попить кровь фавориту. Исходя из этого, в поединке можно ожидать ничью.

Ориентировочные составы:

Кривбасс: Клищук – Бандейра, Драмбаев, Стецьков, Дибанго, Кожушко, Бизимана, Кузык, Соса, Микитишин, Твердохлеб.

Ингулец: Паламарчук – Дубилей, Шершень, Виливальд, Мельничук, Белоцерковец, Лисняк, Пятов, Богунов, Козак, Волохатый.

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25 августа, воскресенье

Кривбасс – Ингулец
Кривой Рог. «Горняк». 18:00
ТВ-трансляция – UPL.TV
КРИВБАСС – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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