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  4. Кривбасс – Ингулец – 1:1. Вернидуб потерял очки. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Кривбасс
25.08.2024 18:00 – FT 1 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 23:23 | Обновлено 25 августа 2024, 23:35
87
0

Кривбасс – Ингулец – 1:1. Вернидуб потерял очки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура УПЛ

25 августа 2024, 23:23 | Обновлено 25 августа 2024, 23:35
87
0
Кривбасс – Ингулец – 1:1. Вернидуб потерял очки. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

В матче 4-го тура УПЛ Кривбасс и Ингулец разошлись миром (1:1).

Гости открыли счет в дебюте матча. Хозяевам поля удалось лишь сравнять счет.

Команда Юрия Вернидуба потеряла важные очки в игре с андердогом.

УПЛ. 4-й тур, 25 августа

Кривой Рог. Стадион Горняк

Кривбасс Кривой Рог – Ингулец Петрово – 1:1

Голы: Олег Кожушко, 40 – Александр Пятов, 6

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Васил Кобин (Ингулец) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Ингулец).
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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс - Ингулец видео голов и обзор Юрий Вернидуб Олег Кожушко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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