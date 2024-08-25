Украина. Премьер лига25 августа 2024, 23:23 | Обновлено 25 августа 2024, 23:35
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Кривбасс – Ингулец – 1:1. Вернидуб потерял очки. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура УПЛ
25 августа 2024, 23:23 | Обновлено 25 августа 2024, 23:35
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В матче 4-го тура УПЛ Кривбасс и Ингулец разошлись миром (1:1).
Гости открыли счет в дебюте матча. Хозяевам поля удалось лишь сравнять счет.
Команда Юрия Вернидуба потеряла важные очки в игре с андердогом.
УПЛ. 4-й тур, 25 августа
Кривой Рог. Стадион Горняк
Кривбасс Кривой Рог – Ингулец Петрово – 1:1
Голы: Олег Кожушко, 40 – Александр Пятов, 6
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
Васил Кобин (Ингулец) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Ингулец).
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