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Премьер-лига
Кривбасс
25.08.2024 18:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 18:18 | Обновлено 24 августа 2024, 18:20
224
0

Кривбасс – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2024, 18:18 | Обновлено 24 августа 2024, 18:20
224
0
Кривбасс – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В воскресенье, 25 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Ингулец». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В середине недели криворожцы провели первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проиграв в Кошице испанскому «Бетису» со счетом 0:2. В чемпионате «Кривбасс» одержал две победы и потерпел одно поражение. В прошлом туре национального первенства команда Юрия Вернидуба обыграла «Верес» со счетом 2:0. «Ингулец» в трех матчах набрал 2 очка: две ничьи и поражение. Неделю назад петровцы сыграли вничью с «Полесьем» (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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