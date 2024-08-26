ВЕРНИДУБ: «За три недели Кривбасс играет 8 матчей. Это много»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю ничью в 4-м туре УПЛ против Ингульца (1:1):

– В целом, игра была неплохой. Но мы не забили свои моменты, которых было много. Претензий к футболистам нет. Они очень хотели победить, но мяч не шел в ворота. У нас было много возможностей забить в обоих таймах. Так бывает в футболе. Нам всем вместе нужно это перетерпеть, это главное. Думаю, мы к этому готовы. Бывают очень классные дни, когда все выходит, а бывает наоборот. Это жизнь, все обязательно проанализируем.

Завтра потренируемся и отправляемся в Испанию транзитом через Молдову. Снова дорога, снова путешествие, и вернемся как раз на игру с «Шахтером». Сыграть за три недели восемь матчей – это очень многое все же. Возьму на себя ответственность по селекции. Трудно пока заменить парней, которые ушли. Например, Бескоровайный. Если Саша Романчук уже адаптировался более-менее, а также Драмбаев, остальные еще в процессе. Но это уже история, будем двигаться дальше.

– Таков вопрос: я заметил, что «Кривбассу» тяжело психологически, когда он пропускает первым. Особенно в еврокубках это было заметно. Так ли это?

– Затрудняюсь ответить. Футбол – это спорт. Это как в боксе. Когда вы пропускаете удар – находитесь в нокдауне. В футболе аналогично. Команда пропускает гол – это горе для них, они начинают переживать за это. Что касается еврокубков, то да, было тяжело. Против кого мы играли: Виктория и Бетис. Чехам дали бой, но когда пропустили первыми, действительно было тяжело дальше, хотя моменты в первом тайме были. Бетис представляет Ла Лигу Испании. Соперник имеет сильный состав. Мы тоже дали им бой, но это футбол.

Я всегда верю до конца. Всё может быть. Не забывайте, что в Украине идет война. Поэтому очень тяжело играть в еврокубках из-за постоянных переездов. Я не хочу жаловаться, но вижу по ребятам, что им нелегко. С момента игры против «Бетиса» не прошло и трое суток. Но команда сегодня играла и играла неплохо. Надо все это пережить. Сегодня кто мешал? Забивайте и выигрывайте. Но не забили. У «Ингульца», в свою очередь, был только один момент – и они обрели ничью. Очень досадно, что мы сегодня не выиграли, но, повторюсь, это футбол

Что касается Ингульца, то нравится эта команда. Василий Кобин поработал неплохо. Без ярких футболистов, но берут дисиплиной. Рад, что в Украине много талантливых тренеров, таких как Кобин. Желаю «Ингульцу» дальнейших побед, но только не в матчах с «Кривбассом».

– Как прокомментируете слухи о возможном переходе Дахновского из Вереса в Кривбасс?

– Это неправда. Впервые слышу такое.

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба