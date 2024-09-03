Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин

В ночь на 3 сентября завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2024 по теннису в мужской сетке.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах одолел Томми Пола. Далее представитель Италии встретится с «нейтралом» Даниилом Медведевым, который выиграл у Нуну Боржеса.

В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Джек Дрейпер и Алекс де Минаур. Британец оказался сильнее Томаша Махача, а австралиец переиграл своего соотечественника Джордана Томпсона.

Днем ранее на US Open были определены четвертьфинальные парны в нижней части сетки: Тейлор Фритц – Александр Зверев и Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо.

US Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Томми Пол [14] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1

Нуну Боржес – Даниил Медведев [5] – 0:6, 1:6, 3:6

Джек Дрейпер [25] – Томаш Махач – 6:3, 6:1, 6:2

Алекс де Минаур [10] – Джордан Томпсон – 6:0, 3:6, 6:3, 7:5

US Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]

Джек Дрейпер [25] – Алекс де Минаур [10]

Нижняя часть сетки

Тэйлор Фритц [12] – Александр Зверев [4]

Григор Димитров [9] – Фрэнсис Тиафо [20]