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  4. Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
US Open
03 сентября 2024, 06:56 |
1014
0

Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин

Янник Синнер одолел Томми Пола, Алекс де Минаур выиграл у Джордана Томпсона

03 сентября 2024, 06:56 |
1014
0
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 3 сентября завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2024 по теннису в мужской сетке.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах одолел Томми Пола. Далее представитель Италии встретится с «нейтралом» Даниилом Медведевым, который выиграл у Нуну Боржеса.

В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Джек Дрейпер и Алекс де Минаур. Британец оказался сильнее Томаша Махача, а австралиец переиграл своего соотечественника Джордана Томпсона.

Днем ранее на US Open были определены четвертьфинальные парны в нижней части сетки: Тейлор Фритц – Александр Зверев и Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо.

US Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Томми Пол [14] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1
Нуну Боржес – Даниил Медведев [5] – 0:6, 1:6, 3:6

Джек Дрейпер [25] – Томаш Махач – 6:3, 6:1, 6:2
Алекс де Минаур [10] – Джордан Томпсон – 6:0, 3:6, 6:3, 7:5

US Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]
Джек Дрейпер [25] – Алекс де Минаур [10]

Нижняя часть сетки

Тэйлор Фритц [12] – Александр Зверев [4]
Григор Димитров [9] – Фрэнсис Тиафо [20]

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Джордан Томпсон (теннисист) Нуну Боржес Янник Синнер Томми Пол Даниил Медведев Джек Дрейпер Томаш Махач Алекс де Минаур Александр Зверев Фрэнсис Тиафо Григор Димитров Тейлор Фритц US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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