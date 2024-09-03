Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Янник Синнер одолел Томми Пола, Алекс де Минаур выиграл у Джордана Томпсона
В ночь на 3 сентября завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2024 по теннису в мужской сетке.
Лидер рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах одолел Томми Пола. Далее представитель Италии встретится с «нейтралом» Даниилом Медведевым, который выиграл у Нуну Боржеса.
В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Джек Дрейпер и Алекс де Минаур. Британец оказался сильнее Томаша Махача, а австралиец переиграл своего соотечественника Джордана Томпсона.
Днем ранее на US Open были определены четвертьфинальные парны в нижней части сетки: Тейлор Фритц – Александр Зверев и Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо.
US Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Томми Пол [14] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1
Нуну Боржес – Даниил Медведев [5] – 0:6, 1:6, 3:6
Джек Дрейпер [25] – Томаш Махач – 6:3, 6:1, 6:2
Алекс де Минаур [10] – Джордан Томпсон – 6:0, 3:6, 6:3, 7:5
US Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]
Джек Дрейпер [25] – Алекс де Минаур [10]
Нижняя часть сетки
Тэйлор Фритц [12] – Александр Зверев [4]
Григор Димитров [9] – Фрэнсис Тиафо [20]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца не устраивает финансовое предложение «галактикос»
Коко Гофф покинула турнир