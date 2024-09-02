Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Чжэн Циньвень оказалась сильнее хорватки Донны Векич в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 7:6(2), 4:6, 6:2.

Матч продолжался почти 3 часа и закончился в 2:15 ночи. Это самое позднее окончание матча женского одиночного разряда в истории US Open.

Чжэн Циньвень во второй раз подряд вышла в 1/4 финала американского мейджора, где снова встретится с Ариной Соболенко. В прошлом году она проиграла в этом противостоянии.