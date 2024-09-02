Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
US Open
02 сентября 2024, 10:55 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:57
529
0

Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open

Встеча завершилась очень поздно

02 сентября 2024, 10:55 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:57
529
0
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Чжэн Циньвень оказалась сильнее хорватки Донны Векич в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 7:6(2), 4:6, 6:2.

Матч продолжался почти 3 часа и закончился в 2:15 ночи. Это самое позднее окончание матча женского одиночного разряда в истории US Open.

Чжэн Циньвень во второй раз подряд вышла в 1/4 финала американского мейджора, где снова встретится с Ариной Соболенко. В прошлом году она проиграла в этом противостоянии.

По теме:
ВИДЕО. Рублев в порыве бешенства разбил руку, на корт вызвали доктора
ВИДЕО. Не верили в Коко. Дети ждали автографов при счете 3:5 в третьем сете
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Чжэн Циньвень Донна Векич US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Теннис | 02 сентября 2024, 01:59 2
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024

Эмма Наварро переиграла Коко Гофф в трех сетах за 2 часа и 15 минут

ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
Футбол | 01 сентября 2024, 21:18 74
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран

Поединок был прерван на 50-й минуте из-за тревоги

«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 01.09.2024, 18:44
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Котляр проиграла американке на старте юниорского US Open
Теннис | 02.09.2024, 08:40
Котляр проиграла американке на старте юниорского US Open
Котляр проиграла американке на старте юниорского US Open
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
Футбол | 02.09.2024, 07:55
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
02.09.2024, 04:51
Футбол
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 22
Бокс
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
01.09.2024, 08:55 2
Олимпийские игры
ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
01.09.2024, 11:57 9
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
31.08.2024, 16:04 39
Футбол
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
01.09.2024, 07:16 7
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
01.09.2024, 18:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем