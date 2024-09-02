US Open02 сентября 2024, 10:55 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:57
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Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Встеча завершилась очень поздно
02 сентября 2024, 10:55 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:57
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Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Чжэн Циньвень оказалась сильнее хорватки Донны Векич в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 7:6(2), 4:6, 6:2.
Матч продолжался почти 3 часа и закончился в 2:15 ночи. Это самое позднее окончание матча женского одиночного разряда в истории US Open.
Чжэн Циньвень во второй раз подряд вышла в 1/4 финала американского мейджора, где снова встретится с Ариной Соболенко. В прошлом году она проиграла в этом противостоянии.
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