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  4. Лидер сборной Албании не сыграет с Украиной. Стала известна причина
Лига наций
03 сентября 2024, 22:10 |
1081
2

Лидер сборной Албании не сыграет с Украиной. Стала известна причина

Берат Джимсити получил травму

03 сентября 2024, 22:10 |
1081
2
Лидер сборной Албании не сыграет с Украиной. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Берат Джимсити

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Федерация футбола Албании официально сообщила, что ключевой игрок команды Берат Джимсити пропустит этот матч. 31-летний защитник получил мышечную травму в сборной.

Ранее стало известно, что хавбек сборной Украины Николай Шапаренко, который на прошлых выходных пропустил матч «Динамо» из-за повреждения, готовится к поединку с Албанией в общей группе.

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Берат Джимсити сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания травма
Дмитро Олійник Источник: Федерация футбола Албании
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Комментарии 2
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Диванний Експерт
«Стала відома…». Як інтригуюче 😑😑!!! 
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antt
Написали і думаєш що це Джака хоч він і швейцарець формально, а це футболіст з такою подвійно англійським прізвищем.
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