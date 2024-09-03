Лидер сборной Албании не сыграет с Украиной. Стала известна причина

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Федерация футбола Албании официально сообщила, что ключевой игрок команды Берат Джимсити пропустит этот матч. 31-летний защитник получил мышечную травму в сборной.

Ранее стало известно, что хавбек сборной Украины Николай Шапаренко, который на прошлых выходных пропустил матч «Динамо» из-за повреждения, готовится к поединку с Албанией в общей группе.