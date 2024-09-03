ФОТО. Готов ли Шапаренко? Сборная Украины провела первую тренировку в Праге
Подопечные Реброва начали целенаправленную подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций
Вчера национальная сборная Украины официально начала целенаправленную подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций 2024/2025.
В воскресенье представители «Динамо» отправились в Кишинев из Киева, а игроки «Шахтера» взяли курс на столицу Молдовы из Кривого Рога. В понедельник утром футболисты из УПЛ вылетели в Прагу, где к ним постепенно присоединились легионеры.
В этот же день команда провела первую тренировку, в которой приняли участие исполнители, не имевшие достаточной нагрузки в своих клубах прошлого уик-энда и голкиперы.
На кадрах видно, что Николай Шапаренко, который пропускал матч Динамо в 5-м туре УПЛ из-за травмы икроножной мышцы, также занимался вместе с командой.
В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1 туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
ФОТО. Готов ли Шапаренко? Сборная Украины провела первую тренировку в Праге
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