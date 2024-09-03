Вчера национальная сборная Украины официально начала целенаправленную подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций 2024/2025.

В воскресенье представители «Динамо» отправились в Кишинев из Киева, а игроки «Шахтера» взяли курс на столицу Молдовы из Кривого Рога. В понедельник утром футболисты из УПЛ вылетели в Прагу, где к ним постепенно присоединились легионеры.

В этот же день команда провела первую тренировку, в которой приняли участие исполнители, не имевшие достаточной нагрузки в своих клубах прошлого уик-энда и голкиперы.

На кадрах видно, что Николай Шапаренко, который пропускал матч Динамо в 5-м туре УПЛ из-за травмы икроножной мышцы, также занимался вместе с командой.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1 туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

ФОТО. Готов ли Шапаренко? Сборная Украины провела первую тренировку в Праге