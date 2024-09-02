ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины
Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчам Лиги наций против Албании и Чехии
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к матчам Лиги наций в Дивизионе В против команд Албании и Чехии.
2 сентября сине-желтые провели тренировку. Пресс-служба УАФ поделилась видео из занятий.
Звездный украинский вингер Михаил Мудрик сумел дважды за 4 секунды забить Анатолию Трубину, который на клубном уровне защищает цвета португальской Бенфики.
Сборная Украины сыграет в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября сине-желтые в номинально домашнем матче в Праге сыграют против команды Албании, а 10 сентября – в том же городе, но на другой арене, в гостевом поединке встретятся с командой Чехии.
ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины
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