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  4. ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины
Лига наций
02 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:48
496
3

ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины

Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчам Лиги наций против Албании и Чехии

02 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:48
496
3
ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к матчам Лиги наций в Дивизионе В против команд Албании и Чехии.

2 сентября сине-желтые провели тренировку. Пресс-служба УАФ поделилась видео из занятий.

Звездный украинский вингер Михаил Мудрик сумел дважды за 4 секунды забить Анатолию Трубину, который на клубном уровне защищает цвета португальской Бенфики.

Сборная Украины сыграет в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября сине-желтые в номинально домашнем матче в Праге сыграют против команды Албании, а 10 сентября – в том же городе, но на другой арене, в гостевом поединке встретятся с командой Чехии.

ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Микола Захарченко
Мишку це потрібно для повернення впевненості в собі )  Можливо перебування в збірній допоможе в психологічному плані , бо в Челсі його чекають нелегкі часи - боротьба за місце в основі та й самому клубі .
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