Сборная Украины под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к матчам Лиги наций в Дивизионе В против команд Албании и Чехии.

2 сентября сине-желтые провели тренировку. Пресс-служба УАФ поделилась видео из занятий.

Звездный украинский вингер Михаил Мудрик сумел дважды за 4 секунды забить Анатолию Трубину, который на клубном уровне защищает цвета португальской Бенфики.

Сборная Украины сыграет в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября сине-желтые в номинально домашнем матче в Праге сыграют против команды Албании, а 10 сентября – в том же городе, но на другой арене, в гостевом поединке встретятся с командой Чехии.

ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины