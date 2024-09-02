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Лига наций
02 сентября 2024, 22:43 | Обновлено 02 сентября 2024, 22:59
610
0

ВИДЕО. Как украинские сборники совершили перелет из Кишинева в Прагу

7 и 10 сентября сине-желтые сыграют в Лиге наций против Албании и Чехии

02 сентября 2024, 22:43 | Обновлено 02 сентября 2024, 22:59
610
0
ВИДЕО. Как украинские сборники совершили перелет из Кишинева в Прагу
УАФ

Игроки сборной Украины, которые выступают за Динамо и Шахтер, совершили перелет из Кишинева в Прагу, где проведут два поединка Лиги наций.

9 футболистов Динамо вызваны в сборную: вратарь Георгий Бущан, защитники Александр Тымчик, Денис Попов, полузащитники Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, нападающий Владислав Ванат.

5 игроков «Шахтера» приглашены Сергеем Ребровым на сборы: защитники Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, полузащитники Тарас Степаненко, Георгий Судаков.

Сборная Украины сыграет в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября сине-желтые в номинально домашнем матче в Праге сыграют против команды Албании, а 10 сентября – в том же городе, но на другой арене, в гостевом поединке встретятся с командой Чехии.

ВИДЕО. Футболисты сборной Украины прибыли в Чехию на матчи Лиги наций

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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