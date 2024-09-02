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Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 11:57 |
1117
1

Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер

Матч не состоится в 2024 году

02 сентября 2024, 11:57 |
1117
1
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
ФК Шахтер

В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играли «Кривбасс» и «Шахтер».

На 50-й минуте матч был прерван. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. «Горняки» побеждали 1:0. Забил Тарас Степаненко. Пресс-служба «Кривбасса» сообщила, что поединок сегодня, 1 сентября, не будет доигран.

По информации портала ТаТоТаке, в связи с плотным графиком выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов, а также окнами УЕФА и ФИФА для матчей сборных, найти свободную дату для доигровки осенью практически невозможно.

Отложенная из-за вчерашней тревоги встреча будет доиграна весной 2025 года. Представитель «Шахтера» во время экстренного голосования был за то, чтобы ждать до последнего и доигрывать матч вчера. Но тревога в Кривом Роге была отменена в 22:12, а следующая началась в 22:25.

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Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк перенос матчей Украинская Премьер-лига воздушная тревога Кривбасс - Шахтер
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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