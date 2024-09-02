В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играли «Кривбасс» и «Шахтер».

На 50-й минуте матч был прерван. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. «Горняки» побеждали 1:0. Забил Тарас Степаненко. Пресс-служба «Кривбасса» сообщила, что поединок сегодня, 1 сентября, не будет доигран.

По информации портала ТаТоТаке, в связи с плотным графиком выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов, а также окнами УЕФА и ФИФА для матчей сборных, найти свободную дату для доигровки осенью практически невозможно.

Отложенная из-за вчерашней тревоги встреча будет доиграна весной 2025 года. Представитель «Шахтера» во время экстренного голосования был за то, чтобы ждать до последнего и доигрывать матч вчера. Но тревога в Кривом Роге была отменена в 22:12, а следующая началась в 22:25.