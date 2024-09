УГАРТЕ: «Играть за МЮ – это сбывшаяся мечта»

Уругвайский хавбек «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте поделился своими впечатлениями от переезда в Манчестер:

«Этот клуб, этот стадион – легендарные. Все знают, какой это большой клуб, одна из лучших команд в мире. Играть за МЮ – это мечта, которая сбылась. Я действительно счастлив, потому что это был очень долгий процесс».

Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» летом 2024 года за 60 миллионов евро, включая бонусы. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего уругвайца в 45 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Угарте провел за «ПСЖ» в Лиге 1 25 матчей, в которых отдал 2 голевых передачи.

🔴🇺🇾 Manu Ugarte on waiting for Man United for two months: “This club, this stadium… legendary”.



“We all know what a massive club United is, one of the best teams in the world”.



“It’s a dream come true to join United. I'm really happy because it's been a very long process!”. pic.twitter.com/PEX8H5i7qr