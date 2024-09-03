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Англия
03 сентября 2024, 17:38 | Обновлено 03 сентября 2024, 17:44
199
0

УГАРТЕ: «Играть за МЮ – это сбывшаяся мечта»

Уругвайский полузащитник прокомментировал свой переход к манкунианцам

03 сентября 2024, 17:38 | Обновлено 03 сентября 2024, 17:44
199
0
УГАРТЕ: «Играть за МЮ – это сбывшаяся мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Угарте

Уругвайский хавбек «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте поделился своими впечатлениями от переезда в Манчестер:

«Этот клуб, этот стадион – легендарные. Все знают, какой это большой клуб, одна из лучших команд в мире. Играть за МЮ – это мечта, которая сбылась. Я действительно счастлив, потому что это был очень долгий процесс».

Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» летом 2024 года за 60 миллионов евро, включая бонусы. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего уругвайца в 45 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Угарте провел за «ПСЖ» в Лиге 1 25 матчей, в которых отдал 2 голевых передачи.

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Мануэль Угарте Манчестер Юнайтед ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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