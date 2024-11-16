Ночью, 16 ноября, прошли поединки квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке.

В поединке сошлись сборные Уругвая и Колумбии.

Футбольное событие состоялось в городе Монтевидео на стадионе «Эстадио Сентенарио».

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Противостояние оказалось слишком результативным – победа Уругвая со счетом 3:2. Первыми во встрече отличились колумбийцы, на что сборная Уругвая ответила двумя забитыми мячами. Счет в пользу хозяев держался до начала дополнительного времени.

На 90+6 минуте гости реализовали свой момент. Казалось, что ничьей так и окончится игра, однако полузащитник хозяев Мануэль Угарте считал иначе. Футболист поразил ворота соперников и подарил Уругваю волевую победу.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка. 11-й тур, 16 ноября

Уругвай – Колумбия – 3:2

Голы: Санчес, 57 (автогол), Агирре, 60, Угарте, 90+11 – Кинтеро, 31, Гомес, 90+6

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