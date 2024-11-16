Уругвай – Колумбия – 3:2. Драма последних минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура квалификации чемпионата мира
Ночью, 16 ноября, прошли поединки квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке.
В поединке сошлись сборные Уругвая и Колумбии.
Футбольное событие состоялось в городе Монтевидео на стадионе «Эстадио Сентенарио».
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Противостояние оказалось слишком результативным – победа Уругвая со счетом 3:2. Первыми во встрече отличились колумбийцы, на что сборная Уругвая ответила двумя забитыми мячами. Счет в пользу хозяев держался до начала дополнительного времени.
На 90+6 минуте гости реализовали свой момент. Казалось, что ничьей так и окончится игра, однако полузащитник хозяев Мануэль Угарте считал иначе. Футболист поразил ворота соперников и подарил Уругваю волевую победу.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка. 11-й тур, 16 ноября
Уругвай – Колумбия – 3:2
Голы: Санчес, 57 (автогол), Агирре, 60, Угарте, 90+11 – Кинтеро, 31, Гомес, 90+6
Видео голов и обзор матча
События матча
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