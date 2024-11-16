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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Перу
16.11.2024 03:30 – FT 0 : 0
Чили
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Чемпионат мира
16 ноября 2024, 05:34 | Обновлено 16 ноября 2024, 05:40
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0

Квалификация ЧМ. Триллер у Уругвая и Колумбии, Перу и Чили разошлись миром

В Южной Америке завершен 11-й тур отбора к чемпионату мира 2026

16 ноября 2024, 05:34 | Обновлено 16 ноября 2024, 05:40
171
0
Квалификация ЧМ. Триллер у Уругвая и Колумбии, Перу и Чили разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В Южной Америке завершен 11-й тур отбора к чемпионату мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Триллер получился в матче Уругвая и Колумбии (3:2). Гости сравняли счет на 90+6 минуте, но хозяева вырвали победу на 90+11 мин.

В матче аутсайдеров турнира Перу и Чили разошлись миром (0:0).

Лидеры турнира: Аргентина (22), Уругвай, Колумбия (по 19), Бразилия (17), Эквадор, Парагвай (по 16), Венесуэла, Боливия (по 12), Перу (7), Чили (6).

Квалификация ЧМ-2026 по футболу. Южная Америка

11-й тур, 15–16 ноября

Уругвай – Колумбия – 3:2

Голы: Девисон Санчес, 57 (автогол), Агирре, 60, Угарте, 90+11 – Кинтеро, 31, Андрес Гомес, 90+6

Перу – Чили – 0:0

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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