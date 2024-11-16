Квалификация ЧМ. Триллер у Уругвая и Колумбии, Перу и Чили разошлись миром
В Южной Америке завершен 11-й тур отбора к чемпионату мира 2026
В Южной Америке завершен 11-й тур отбора к чемпионату мира 2026.
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Триллер получился в матче Уругвая и Колумбии (3:2). Гости сравняли счет на 90+6 минуте, но хозяева вырвали победу на 90+11 мин.
В матче аутсайдеров турнира Перу и Чили разошлись миром (0:0).
Лидеры турнира: Аргентина (22), Уругвай, Колумбия (по 19), Бразилия (17), Эквадор, Парагвай (по 16), Венесуэла, Боливия (по 12), Перу (7), Чили (6).
Квалификация ЧМ-2026 по футболу. Южная Америка
11-й тур, 15–16 ноября
Уругвай – Колумбия – 3:2
Голы: Девисон Санчес, 57 (автогол), Агирре, 60, Угарте, 90+11 – Кинтеро, 31, Андрес Гомес, 90+6
Перу – Чили – 0:0
Турнирная таблица
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