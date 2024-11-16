Шансы есть? Украина имеет преимущество в матчах с Грузией
В матче 6-го тура Лиги наций команды встретятся 11-й раз между собой
16 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций 2024/25, в котором сыграют Грузия и Украина .
Поединок пройдет на стадионе «Adjarabert Arena» (Батуми). Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Команды проведут 11-й матч между собой за всю историю противостояний. Баланс этих поединков говорит о полном преимуществе сборной Украины – семь побед, три ничьи и ни одного поражения. Разница забитых и пропущенных мячей – 17:6.
В ворота грузинской сборной забивали: Сергей Ребров (три гола), Андрей Шевченко (два гола), Руслан Ротань (два гола), Сергей Скаченко, Сергей Ковалев, Сергей Коновалов, Алексей Белик, Андрей Русол, Олег Шелаев, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик.
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