Шансы есть? Украина имеет преимущество в матчах с Грузией

16 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций 2024/25, в котором сыграют Грузия и Украина .

Поединок пройдет на стадионе «Adjarabert Arena» (Батуми). Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Команды проведут 11-й матч между собой за всю историю противостояний. Баланс этих поединков говорит о полном преимуществе сборной Украины – семь побед, три ничьи и ни одного поражения. Разница забитых и пропущенных мячей – 17:6.

В ворота грузинской сборной забивали: Сергей Ребров (три гола), Андрей Шевченко (два гола), Руслан Ротань (два гола), Сергей Скаченко, Сергей Ковалев, Сергей Коновалов, Алексей Белик, Андрей Русол, Олег Шелаев, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик.