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  4. Шансы есть? Украина имеет преимущество в матчах с Грузией
Лига наций
16 ноября 2024, 14:11 |
135
1

Шансы есть? Украина имеет преимущество в матчах с Грузией

В матче 6-го тура Лиги наций команды встретятся 11-й раз между собой

16 ноября 2024, 14:11 |
135
1
Шансы есть? Украина имеет преимущество в матчах с Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine.

16 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций 2024/25, в котором сыграют Грузия и Украина .

Поединок пройдет на стадионе «Adjarabert Arena» (Батуми). Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Команды проведут 11-й матч между собой за всю историю противостояний. Баланс этих поединков говорит о полном преимуществе сборной Украины – семь побед, три ничьи и ни одного поражения. Разница забитых и пропущенных мячей – 17:6.

В ворота грузинской сборной забивали: Сергей Ребров (три гола), Андрей Шевченко (два гола), Руслан Ротань (два гола), Сергей Скаченко, Сергей Ковалев, Сергей Коновалов, Алексей Белик, Андрей Русол, Олег Шелаев, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина статистика Сергей Ребров Андрей Шевченко Руслан Ротань Сергей Скаченко Сергей Ковалев (футболист) Сергей Коновалов Алексей Белик Андрей Русол Олег Шелаев Артем Кравец Евгений Коноплянка Михаил Мудрик
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Чотири виграші в товаристських матчах, і один в ЛН яка прийшла на заміну таких. Лише дві перемоги із 4-ьох матчів над грузинами у відборах до ЧС і ЧЄ.
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