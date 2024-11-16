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Лига наций
16 ноября 2024, 14:49 |
1482
1

Украинский тренер раскритиковал Реброва из-за Кабаева. Почему?

Олег Федорчук не понимает, почему Сергей Ребров не вызвал в сборную Владислава Кабаева

16 ноября 2024, 14:49 |
1482
1
Украинский тренер раскритиковал Реброва из-за Кабаева. Почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Украинский тренер Олег Федорчук подверг критике не вызов в национальную команду полузащитника киевского «Динамо» Владислава Кабаева. Специалист считает, что Владислав сильнее Александра Назаренко.

«Кабаев, очевидно, проигрывает конкуренцию Мудрику, который сейчас довольно хорошо выступает за «Челси». Михаил старается и в последних матчах демонстрирует себя с лучшей стороны, к тому же, последние поединки за сборную он провел на хорошем уровне».

А вот Назаренко… Он просел в Полисе, в последних двух матчах сыграл довольно неуверенно. Кабаев тоже несколько сдал, но не настолько, чтобы уступать свое место Назаренко. Тем более что Владислав более универсальный футболист довольно резок. Поэтому я предпочитаю именно Кабаева.

«Мой прогноз, что основным был бы Цыганков, которого менял бы Зубков, набравший неплохую форму. Однако Виктор еще не восстановился от травмы, поэтому в старте будет играть именно вингер «Шахтера». А вот Гуцуляк предварительные матчи за сборную провел неуверенно. Трудно понять, почему вызывают Гуцуляка и Назаренко, но не доверяют Кабаеву», – сказал Федорчук.

В ноябре национальная сборная Украины проведет два матча. Подопечные Сергея Реброва уже в субботу, 16 ноября, встретятся с Грузией, а 19 – сыграют против Албании.

Ранее украинский тренер объяснил, почему Ребров не вызвал Андрея Ярмоленко в национальную сборную.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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DK1961
Места в сборной определяет ахметка. Кто платит, тот и танцует девушку. ВСЕМ это непонятно?!
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