Украинский тренер раскритиковал Реброва из-за Кабаева. Почему?

Украинский тренер Олег Федорчук подверг критике не вызов в национальную команду полузащитника киевского «Динамо» Владислава Кабаева. Специалист считает, что Владислав сильнее Александра Назаренко.

«Кабаев, очевидно, проигрывает конкуренцию Мудрику, который сейчас довольно хорошо выступает за «Челси». Михаил старается и в последних матчах демонстрирует себя с лучшей стороны, к тому же, последние поединки за сборную он провел на хорошем уровне».

А вот Назаренко… Он просел в Полисе, в последних двух матчах сыграл довольно неуверенно. Кабаев тоже несколько сдал, но не настолько, чтобы уступать свое место Назаренко. Тем более что Владислав более универсальный футболист довольно резок. Поэтому я предпочитаю именно Кабаева.

«Мой прогноз, что основным был бы Цыганков, которого менял бы Зубков, набравший неплохую форму. Однако Виктор еще не восстановился от травмы, поэтому в старте будет играть именно вингер «Шахтера». А вот Гуцуляк предварительные матчи за сборную провел неуверенно. Трудно понять, почему вызывают Гуцуляка и Назаренко, но не доверяют Кабаеву», – сказал Федорчук.

В ноябре национальная сборная Украины проведет два матча. Подопечные Сергея Реброва уже в субботу, 16 ноября, встретятся с Грузией, а 19 – сыграют против Албании.

Ранее украинский тренер объяснил, почему Ребров не вызвал Андрея Ярмоленко в национальную сборную.