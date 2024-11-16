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  4. ФОТО. Проиграли Гондурасу. Известному тренеру разбили голову банкой пива
Чемпионат мира
16 ноября 2024, 14:40 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:42
993
1

ФОТО. Проиграли Гондурасу. Известному тренеру разбили голову банкой пива

Хавьеру Агирре разбили голову

16 ноября 2024, 14:40 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:42
993
1
ФОТО. Проиграли Гондурасу. Известному тренеру разбили голову банкой пива
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Агирре

Сборная Мексики в матче четвертьфинала Национальной лиги КОНКАКАФ проиграла Гондурасу со счетом 0:2, что вызвало недовольство болельщиков, которые разбили голову тренеру Хавьеру Агирре.

Известный наставник сборной Мексики после игры шел пожать руку тренеру сопернику, когда ему в голову прилета банка пива, вызвав кровотечение.

Любопытно, что Агирре даже с окровавленной головой пожал руку тренеру Гондураса и некоторым игрокам.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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VovanSidorovi4
Станиславович напрягся.
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