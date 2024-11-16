ФОТО. Проиграли Гондурасу. Известному тренеру разбили голову банкой пива

Сборная Мексики в матче четвертьфинала Национальной лиги КОНКАКАФ проиграла Гондурасу со счетом 0:2, что вызвало недовольство болельщиков, которые разбили голову тренеру Хавьеру Агирре.

Известный наставник сборной Мексики после игры шел пожать руку тренеру сопернику, когда ему в голову прилета банка пива, вызвав кровотечение.

Любопытно, что Агирре даже с окровавленной головой пожал руку тренеру Гондураса и некоторым игрокам.