Чемпионат мира16 ноября 2024, 14:40 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:42
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ФОТО. Проиграли Гондурасу. Известному тренеру разбили голову банкой пива
Хавьеру Агирре разбили голову
16 ноября 2024, 14:40 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:42
993
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Сборная Мексики в матче четвертьфинала Национальной лиги КОНКАКАФ проиграла Гондурасу со счетом 0:2, что вызвало недовольство болельщиков, которые разбили голову тренеру Хавьеру Агирре.
Известный наставник сборной Мексики после игры шел пожать руку тренеру сопернику, когда ему в голову прилета банка пива, вызвав кровотечение.
Любопытно, что Агирре даже с окровавленной головой пожал руку тренеру Гондураса и некоторым игрокам.
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