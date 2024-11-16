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Лига наций
16 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:00
425
0

Будет ли квартира? Как отреагировал Козловский на вызов Сыча в сборную

Григорий Козловский пока не общался с Алексеем Сычем

16 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:00
425
0
Будет ли квартира? Как отреагировал Козловский на вызов Сыча в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч рассказал, как президент клуба Григорий Козловский отреагировал на дебютный вызов защитника львовского клуба в национальную команду. Футболист вспомнил историю Александра Назаренко.

«О Сане Назаренко я также читал в интернете. Григорий Петрович еще ничего не говорил. Для меня это важную роль не играет. Нужно ставить как можно более высокие цели, а там уже как сложится», – сказал Сыч.

16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

Ранее Никита Каменюка назвал лучшего украинского футболиста, выступающего в Европе.

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Алексей Сыч Григорий Козловский сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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