Будет ли квартира? Как отреагировал Козловский на вызов Сыча в сборную

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч рассказал, как президент клуба Григорий Козловский отреагировал на дебютный вызов защитника львовского клуба в национальную команду. Футболист вспомнил историю Александра Назаренко.

«О Сане Назаренко я также читал в интернете. Григорий Петрович еще ничего не говорил. Для меня это важную роль не играет. Нужно ставить как можно более высокие цели, а там уже как сложится», – сказал Сыч.

16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

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