ЯРЕМЧУК: «Чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение»
Форвард сборной Украины высказался о футболистах национальной команды Грузии
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мнениями по поводу матча против национальной команды Грузии в пятом туре Лиге наций.
«Я играл в одной команде из Мамардашвили, Чакветадзе. Мамардашвили – один из лидеров в их команде, очень квалифицированный футболист. Но лучшим игроком сборной Грузии я бы назвал Чакветадзе, он мой близкий друг.
Грузия показала, что они действительно хорошая команда. И не только в матчах с нами, но и с другими соперниками. И чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение сейчас.
Особенно сейчас на выезде будет сложный матч. Считаю, что нужно подготовиться максимально сфокусированно и уделить много внимания футболистам соперника», – сказал Яремчук.
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