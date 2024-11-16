ЯРЕМЧУК: «Чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мнениями по поводу матча против национальной команды Грузии в пятом туре Лиге наций.

«Я играл в одной команде из Мамардашвили, Чакветадзе. Мамардашвили – один из лидеров в их команде, очень квалифицированный футболист. Но лучшим игроком сборной Грузии я бы назвал Чакветадзе, он мой близкий друг.

Грузия показала, что они действительно хорошая команда. И не только в матчах с нами, но и с другими соперниками. И чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение сейчас.

Особенно сейчас на выезде будет сложный матч. Считаю, что нужно подготовиться максимально сфокусированно и уделить много внимания футболистам соперника», – сказал Яремчук.