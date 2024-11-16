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Сборная УКРАИНЫ
16 ноября 2024, 14:11 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:14
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ЯРЕМЧУК: «Чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение»

Форвард сборной Украины высказался о футболистах национальной команды Грузии

16 ноября 2024, 14:11 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:14
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ЯРЕМЧУК: «Чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мнениями по поводу матча против национальной команды Грузии в пятом туре Лиге наций.

«Я играл в одной команде из Мамардашвили, Чакветадзе. Мамардашвили – один из лидеров в их команде, очень квалифицированный футболист. Но лучшим игроком сборной Грузии я бы назвал Чакветадзе, он мой близкий друг.

Грузия показала, что они действительно хорошая команда. И не только в матчах с нами, но и с другими соперниками. И чемпионат Европы показал, что у них золотое поколение сейчас.

Особенно сейчас на выезде будет сложный матч. Считаю, что нужно подготовиться максимально сфокусированно и уделить много внимания футболистам соперника», – сказал Яремчук.

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Гиорги Мамардашвили Гиорги Чакветадзе
Андрій Вітренко Источник: ВЗбирна
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